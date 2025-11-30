El último mes para los mercados financieros ha sido, sin duda alguna, un noviembre negro que se ha traducido en fuertes correcciones no sólo para las grandes tecnológicas de Wall Street —consideradas las estrellas de la nueva era de inteligencia artificial (IA)— sino que también ha contagiado a otros activos, como el oro y las criptomonedas. Desde que los Siete Magníficos (Alphabet, Amazon, Apple, Nvidia, Microsoft y Telsa) llegaron a alcanzar valoraciones comparables al PIB de un país, los analistas han a la vez alertado y calmado a los inversores sobre la posibilidad de una burbuja comparable con la burbuja puntocom. En las últimas semanas, las ansiedades en torno a las promesas de la IA y el gasto en esta tecnología ha desatado ventas generalizadas.

Así, los gestores de fondos han empezado a preocuparse cada vez más sobre su exposición a estas tecnológicas ante la posibilidad de una corrección muy brusca. Para Jonathan Owen, gestor de TwentyFour Asset Management, «no estamos aquí para declarar que el auge de la IA es una burbuja, ni para cuestionar las previsiones de crecimiento más audaces, eso es tarea de los analistas bursátiles. Como inversores en renta fija, nuestra estrategia es mantener la disciplina en nuestra exposición relacionada con la IA».

Oracle se desploma un 27%

Oracle, una tecnológica con varias aplicaciones de software para la inteligencia artificial (IA), bases de datos y servidores, se ha situado en el ojo del huracán de los inversores en las últimas. Más allá de los Siete Magníficos, Oracle ha sido una de las más beneficiadas por la fiebre inversora por la IA y se ha revalorizado más de un 250% desde 2020, pero los inversores han empezado a dudar sobre el riesgo de impago dentro de la empresa.

Esto ha llevado al mercado a disparar las compras de instrumentos conocidos como permutas por incumplimiento crediticio (Credit Default Swaps, en inglés), que es una seguro que protege al inversor de un impago por parte de Oracle. Ahora, el precio de esta prima se encuentra en máximos de cinco años, según datos de ICE Data Services. Además, Morgan Stanley ha alertado sobre el elevado riesgo sobre la deuda de Oracle esta semana, que se encuentra a unos pocos centímetros de alcanzar máximos históricos.

Las valoraciones de Oracle han alcanzado semejante altura, que hace apenas unos meses, su fundador, Larry Ellison, destronó a Elon Musk como el hombre más adinerado del mundo. Ahora, Ellison ha caído al tercer puesto.

El oro corrige

El oro, ese metal precioso considerado el escondite de cualquier crisis financiera, ha pasado de ser el activo de preferencia de los bancos centrales al activo estrella tanto de las carteras de los inversores institucionales e los inversores minoristas. El oro tampoco se ha salvado de las ventas generalizadas este mes y se ha dejado en torno al 5%, mientras los inversores buscaban sacar partido a su revalorización con ventas en las últimas semanas. Eso ha sido el escenario de Nanette Abuhoff, estratega de inversión y Supriya Menon, responsable de estrategias multiactivos, par Wellington Management.

«Aunque mantenemos una visión constructiva sobre el oro como cobertura frente a la estanflación y por la demanda constante de los bancos centrales, creemos que es un buen momento para recoger beneficios y mantener una posición neutral a la espera de un mejor punto de entrada», han explicado Abuhoff y Menon, en una nota a clientes.

El Bitcoin, en la diana

El último activo en recibir un batacazo en los mercados han sido las criptomonedas, en particular, el criptoactivo de referencia, el Bitcoin. El valor del Bitcoin se ha desplomado un 19% en apenas el último mes y se ha dejado un billón de dólares (864.360 millones de euros) en el espacio de semanas. Según la gestora nórdica, Banov, la caída se debe a «un drenaje de liquidez, que, junto con otros factores técnicos, ha provocado una fuerte caída en las criptomonedas y en segmentos de mercado altamente especulativos».