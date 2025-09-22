El técnico me recomendó este producto de Mercadona: «Desde que lo uso mi lavadora parece nueva»

Con el ajetreo del día a día, el trabajo, los niños, la casa, una de las cosas en las que nunca pensamos hasta que se rompen, es en el mantenimiento de los electrodomésticos. Los usamos a diario y confiamos en que sigan funcionando en todo momento hasta que algo empieza a fallar. En mi caso fue la lavadora: empezó con un ruido raro, la ropa ya no olía tan fresca como antes y la sensación de que por mucho suavizante que echara, el resultado no era el mismo. Al final, decidí llamar a un técnico y me recomendó un producto de Mercadona que ha marcado la diferencia para mi lavadora.

Tras echarle un vistazo, me dijo algo que no esperaba. No hacía falta cambiar piezas ni gastarme un dineral en reparaciones. El problema no era la máquina en sí, sino toda la suciedad y la cal que se van acumulando en el tambor y las tuberías con el tiempo. Me insistió en que la clave estaba en la limpieza interna y me recomendó un producto muy concreto que, según él, pasa desapercibido para muchos pero funciona de maravilla: el limpia lavadoras de Mercadona, de la marca Bosque Verde. Decidí probarlo y lo cierto es que me sorprendió: tras la primera limpieza noté un cambio evidente. Desde entonces lo uso de manera regular y, sinceramente, mi lavadora parece recién comprada. La ropa huele mejor, los programas funcionan sin ruidos extraños y me he quitado la preocupación de que se estropee en cualquier momento.

Así es el limpiador de Mercadona para la lavadora

El producto en cuestión es un líquido pensado para limpiar a fondo la lavadora por dentro, eliminando la cal, los restos de detergente y esa suciedad que no se ve pero que se va acumulando con el uso. Se vende en botellas de 250 ml y cuesta 1,95 eurps, un precio muy asequible si lo comparas con lo que vale una reparación o directamente una lavadora nueva. Además, tiene la ventaja de funcionar incluso en lavados a partir de 20 grados, por lo que se puede usar en cualquier ciclo sin complicaciones.

Uno de los mayores beneficios es que ayuda a prevenir los malos olores. Con el tiempo, el tambor y las tuberías van guardando residuos que, aunque no se notan a simple vista, sí terminan afectando tanto al funcionamiento como al olor de la ropa. Con este producto, usado de forma regular, ese problema prácticamente desaparece.

Cómo se usa correctamente

La recomendación del técnico fue clara: lo ideal es utilizar este producto al menos una vez al mes. El modo de empleo no tiene complicación: basta con verter todo el contenido de la botella en el tambor vacío y poner un ciclo de lavado normal, sin ropa. No hace falta añadir detergente, ya que el producto actúa por sí solo eliminando los residuos acumulados. En apenas una hora, la máquina queda limpia y lista para seguir trabajando en las mejores condiciones.

Un detalle importante es no dejar pasar demasiado tiempo sin mantenimiento. Si se utiliza de forma regular, no sólo se evitan las averías más comunes relacionadas con la suciedad interna, sino que también se mantiene la eficiencia energética de la lavadora. Dicho de otra manera: consume menos y ofrece mejores resultados en cada colada.

Resultados que se notan desde el primer uso

Lo que más me sorprendió fue la diferencia tras el primer lavado de mantenimiento. La lavadora dejó de desprender ese olor desagradable que, aunque intentaba disimular con suavizante, siempre quedaba. La ropa empezó a salir mucho más fresca y con un aroma limpio de verdad. Además, desaparecieron los pequeños atascos de espuma que antes se acumulaban en la goma de la puerta y que daban una sensación de descuido.

Algunos usuarios incluso comentan que después de varios meses de uso, la máquina funciona con menos ruido y los programas se completan sin interrupciones. Es lógico: al no haber residuos acumulados, las piezas internas trabajan de manera más fluida y sin forzar el motor.

En definitiva, si algo me dejó claro esta experiencia es que, en ocasiones, lo que estropea un electrodoméstico no es la falta de calidad de la máquina, sino la ausencia de un mantenimiento básico. Un producto de menos de dos euros puede evitar visitas al técnico que fácilmente superan los 50 o 60 euros por una revisión, sin contar con la sustitución de piezas. Además, prolonga la vida útil de la lavadora, algo fundamental teniendo en cuenta la inversión que supone comprar una nueva.

Por eso, más que un gasto, el limpia lavadoras de Mercadona se convierte en una herramienta de prevención. Es práctico, fácil de usar y accesible en cualquier supermercado de la cadena. Desde que lo descubrí, siempre tengo un par de botellas en casa para no olvidarme del mantenimiento mensual de mi electrodoméstico, y alargando así su funcionamiento durante más tiempo.