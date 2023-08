Te pueden saquear la cuenta bancaria a través de tu email: no te pongas en peligro

Escapar de una ciberestafa no resulta sencillo, ya que es un elemento que puede golpearte cuando menos te lo esperas, pero lo que sí está en tus manos es contar con el menor número de papeletas para sufrir este timo que puede tener graves consecuencias para tu cuenta corriente. Una de las maneras más comunes de los delincuentes de entrar en contacto con su víctima y robarle es la suplantación de identidad y mangar credenciales, y aquí te contamos cómo lo hacen a través de tu email y, por supuesto, cómo puedes evitarlo poniendo a salvo tu cuenta de correo electrónico.

El phishing se utiliza mucho hoy en día entre los delincuentes informáticos y no consiste en otra cosa que no sea hacerse pasar por una compañía o entidad para hacerse con información, ya sea personal o directamente bancaria de un usuario de ese banco. Es fácil de diseñar y efectivo, ya que si no tenemos toda la prudencia y los sentidos puestos en el contacto del delincuente, para él será fácil sacar lo que necesita para después robarnos.

La víctima está en riesgo de entregar información confidencial y capital para el caso, sin saberlo, pero Google ha decidido utilizar las ventajas que ofrece la Inteligencia Artificial y pide a sus usuarios, cientos de millones en todo el mundo, que activen la función de Navegación Segura Mejorada con la que cuenta la aplicación de buscadores más utilizada del planeta.

Con este sistema podremos contar con la oportunidad de detectar, de manera más rápida, cuándo un email es fraudulento, a través de los enlaces que analiza la IA y que determinan su seguridad o si, en cambio, se ha producido alguna modificación sospechosa en ellos. Si esto sucede, nos avisará rápido para que actuemos con la máxima precaución posible.

Hay otra función que puede ayudarnos que es el escaneo en tiempo real de cada correo electrónico que entre en la bandeja de recibidos de nuestra cuenta. Para ello no es necesario que nos aparten de la privacidad, pero pueden servir para detectar archivos trampa o virus que puedan venir adjuntos en un documento.

Cómo activar la ayuda anti estafa de Google

Esta capa de seguridad se puede utilizar con gmail, los correos vinculados con Google, y en caso de que no te aparezcan al abrir la app, tienes que ir a tu perfil y pulsar sobre la opción de ‘Gestiona tu cuenta Google’. Después, habrá que ir a la opción del apartado ‘seguridad’ y una vez ahí tendremos la solución buscada para activar la capa extra de protección contra las ciberestafas, en ‘Navegación segura mejorada para tu cuenta’.