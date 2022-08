Este es el dinero exacto que se recomienda tener en una cuenta corriente, no más

Tener una cuenta corriente es hoy en día imprescindible para cualquier persona adulta, prácticamente en cualquier lugar del mundo, ya que ahí recibirás tu nómina y ahí tendrás que pagar algunos servicios básicos como la electricidad o el agua, ya que difícilmente podrás gestionar todos tus ingresos y gastos mediante movimientos en efectivo. Hoy te contamos cuánto es el dinero exacto que debes tener en el banco según los expertos, no siendo recomendable tener más de esa cantidad… ¡ni tampoco menos!.

¿Eres de las personas que prefiere tener el dinero en el banco o guardado en casa en efectivo? Antiguamente el dinero se guardaba en casa, pero hoy en día lo habitual es tenerlo en el banco, ya que a la hora de pagar resulta mucho más rápido, cómodo y práctico hacerlo con tarjeta, o de forma digital con alguna de las nuevas opciones, como Bizum.

¿Cuánto es el dinero que debes tener en el banco?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), recomienda tener una cuenta bancaria tanto para recibir ingresos como para gestionar pagos, pero destaca que «lo ideal no es guardar en ella demasiado dinero, ni demasiado poco». Con esta premisa surge la duda, ¿qué cantidad es la ideal para tener en el banco?.

La OCU destaca también que las cuentas corrientes ya no son el mejor sitio para mantener los ahorros, ya que no generan intereses ni una rentabilidad, por lo que recomienda tener únicamente una reserva de liquidez que se pueda utilizar ante cualquier imprevisto, como puede ser un problema médico, la avería de un vehículo, un contratiempo en cualquier instalación en casa, etc.

Según los expertos de esta organización, se calcula que una cantidad prudente a tener en el banco puede ser la equivalente a tres meses de tu salario, ya que si tienes una cifra muy baja te puedes quedar en números rojos y tener que pagar comisiones. Y tener una cantidad mucho más alta tampoco es realmente rentable, por lo que lo mejor que puedes hacer es poner la diferencia, o al menos una buena cantidad, por ejemplo en un depósito a plazo de un año, así lograrás intereses a tu favor que de otra manera no te aportaría nada.

Si la cantidad que tienes es superior a los 100.000 euros, la OCU recomienda repartir los depósitos en varias entidades para cubrirte las espaldas ante posibles quiebras bancarias que te hagan perder todos tus ahorros.