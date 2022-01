Aprender inglés es fundamental y hacerlo desde una edad temprana puede ser de gran ayuda para dominar el idioma internacional por excelencia sin demasiados problemas. Y aunque la escuela juega un papel fundamental en esto, también hay muchas maneras de fortalecer de forma privada las habilidades de un idioma extranjero, incluso sin la necesidad de asistir físicamente a una clase. Estos son algunos de los mejores cursos de inglés online para niños que se pueden encontrar en la web.

Mejores cursos de inglés para niños

A la hora de elegir un buen curso de inglés online para nuestros hijos, lo primero de todo será evaluar los propósitos que pretendemos conseguir ¿Queremos que el niño aprenda los conceptos básicos del idioma inglés en profundidad o solo buscamos algo para que practique el vocabulario y la conversación?

En el primer caso, de hecho, probablemente será necesario recurrir a un curso de pago que garantice profesionalidad y profesores formados. En el segundo caso, sin embargo, también podría usar excelentes aplicaciones (por ejemplo , Babbel , que sin embargo también ofrece varias opciones de pago) para hacer ejercicios y entrenar el inglés hablado.

Entonces, ¿Qué considerar al buscar un curso online?

Posibilidad de obtener una certificación reconocida internacionalmente (A1, A2, etc…).

(A1, A2, etc…). Integridad de la oferta formativa (gramática, vocabulario, lectura , ejercicios, posibilidad de conversación).

(gramática, vocabulario, lectura , ejercicios, posibilidad de conversación). Autoridad del proveedor del servicio (es mejor informarse y pedir opiniones).

(es mejor informarse y pedir opiniones). Curso de duración razonable: aquellos que ofrecen excelentes resultados en poco tiempo no suelen ser sinónimo de seriedad.

A partir de lo dicho, estos a continuación son algunos de los mejores cursos online de inglés para los niños:

British Council

Comencemos con el British Council , una realidad internacional que opera en España desde hace años, garantizando la calidad y la eficacia de los métodos de enseñanza. Naturalmente, el instituto siempre ha organizado cursos presenciales, pero desde hace un tiempo existe la posibilidad de acceder a ofertas en línea capaces de garantizar la medicina a nivel educativo.

Los cursos están divididos en grupos de edad y ya puedes matricularte a partir de los 2 años. Luego tienes cursos en función de la enseñanza. Es decir, se pueden encontrar para niños de primaria, de secundaria e incluso existen cursos para preparar los exámenes Cambridge. Cada curso es distinto pero generalmente podemos decir que se dividen en 45 horas de conferencias en pequeñas clases virtuales calibradas según la edad y las habilidades del estudiante, materiales didácticos multimedia y el hub de aprendizaje , una plataforma de aprendizaje para desempeñarse de manera independiente.

Los costes sin embargo, no son precisamente baratos, pero es un producto educativo de indudable valor.

Skyeng

La escuela de inglés online más grande de Europa que ofrece clases particulares en horarios flexibles para niños a partir de 4 años. Skyeng representa una verdadera garantía del sector, con profesores formados y adaptados a las diferentes necesidades de los alumnos, así como la posibilidad de acceder a «salas» virtuales donde mantener una conversación en el idioma.

Para los niños en particular, Skyeng tiene disponibles cursos para diferentes grupos de edad:

4/9 años : aquí las lecciones de inglés son como un juego y los más pequeños aprenden las nociones fundamentales del idioma no solo a través del estudio, sino viendo dibujos animados, leyendo cómics y divirtiéndose con juegos interactivos.

: aquí y los más pequeños aprenden las nociones fundamentales del idioma no solo a través del estudio, sino viendo dibujos animados, leyendo cómics y divirtiéndose con juegos interactivos. 10/17 años: un enfoque más «institucional» pero aún dirigido en función de la edad y las necesidades individuales de los estudiantes.

Cambly

Desde el nivel de principiante absoluto hasta campos profesionales, Cambly es una plataforma confiable y de calidad para enseñar inglés online. El área Kids incluye clases particulares con profesores de lengua materna que pueden ser elegidos entre una amplia lista de candidatos, cada uno con diferentes habilidades a evaluar.

El profesor elegido elaborará un programa personalizado y seguirá al niño paso a paso hasta el final del curso, poniendo a prueba sus conocimientos gramaticales y estimulándolo a la conversación activa.

Novakid

Palabra clave: juego. Así es como Novakid propone enseñar inglés a los niños, apoyándose en reuniones por webcam con profesores nativos (un profesor para cada alumno), lecciones de 25 minutos (para maximizar el tiempo de atención) y programas personalizados .

Muchas de las lecciones se basan en acertijos y juegos a través de actividades especialmente diseñadas, que se asemejan a un excelente juego, no a estudiar en un pupitre escolar. Por lo tanto, los niños logran buenos resultados en un tiempo más corto. No se estresan y no se aburren.