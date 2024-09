La tabla completa de la edad a la que te vas a jubilar a partir de 2025

Llegar a la edad para acceder a la jubilación ordinaria es un gran logro en España y visto lo que viene aún lo será más en los próximos años. Conforme pasan los años se endurecen las condiciones para poder retirarte con el 100% de la prestación y a partir de 2027 se llegará a la edad límite de los 67 años para las personas que no hayan cotizado lo suficiente. De momento, para poderte jubilar a los 65 años a partir de 2025 ya han aumentado las condiciones.

El sistema de pensiones en España tal y como lo hemos conocido pende de un hilo por la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación y el aumento de la esperanza de vida que exige de una gran afiliación a la Seguridad Social por parte de las personas que están en edad activa de trabajar. La baja natalidad que habita en nuestro país hace presagiar un futuro negro en lo que respecta al sistema de bienestar.

El pasado mes de agosto España se gastó 12.828,7 millones de euros en pensiones y todo hace indicar que esta cantidad irá en aumento en los próximos años. Visto lo que viene en un futuro no muy lejano, desde el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones han comenzado a endurecer las condiciones para llegar poder cobrar la prestación de la jubilación ordinaria con el 100% de la base reguladora.

La edad en la que te puedes jubilar en 2025

De primeras es que de en 2027 ya se llegará a la edad de 67 años para poder jubilarte en España si no cumples con una cotización mínima. En este 2024 la edad fijada para poder jubilarte es de 65 años para las personas que tienen 38 años o más cotizados mientras que los que no llegan a estos años tendrán que esperar a los 66 años y 6 meses. Aquí hay que tener en cuenta que en antaño en España muchas empresas evitaban dar de alta a personas que han estado trabajando durante años sin poder cotizar.

De cara a 2025, para que una persona se pueda jubilar con 65 años con el 100% de la base reguladora tendrá que tener cotizado en la Seguridad Social 38 años y tres meses, incrementándose en 90 días los años trabajados. Los que no cumplan con este requisito tendrán que esperar hasta los 66 años y 8 meses. Para 2026 los años cotizados para que te puedas jubilar siguen siendo los mismos (38 años y tres meses) pero en caso de no cumplir con esta premisa las personas que se quieran jubilar con el 100% de la prestación tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses.

En 2027 las condiciones serán más duras y es una señal de lo que puede suceder en los próximos años. Para poder jubilarte a los 65 años tendrás que haber cotizado 38 años y seis meses durante la vida laboral mientras que los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar a los 67 años.

La tabla de la jubilación hasta 2027

2024 – 65 años si tienes 38 años o más cotizados – 66 años y 6 meses.

2025 – 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 8 meses.

2026 – 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 10 meses.

2027 – 65 años si tienes 38 años y 6 meses cotizados – 67 años.

Una solución del Gobierno

Con el objetivo de retrasar la edad de jubilación de la personas que se encuentren en situación de empleo, desde la Administración han puesto sobre la mesa una serie de incentivos que tienen que ver con unos complementos que se añaden a la base reguladora. Los trabajadores que lo deseen pueden elegir entre dos opciones: un bonus de un 4% sobre la base reguladora por cada año cotizado tras llegar a la edad de jubilación o un pago único por cada año de demora de entre 5.000 y 12.000 euros en función del importe de la pensión y los años cotizados. Las personas que lo deseen también pueden elegir por un sistema mixto entre ambos.

Gonzalo Bernardos, profesor de economía del a Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión, dejó claro en una entrevista que estas condiciones prácticamente no compensan a los trabajadores. «¿Sale a cuenta estar más tiempo jubilado? Hagamos cuentas. Si me pagan un 4% más por cada año que se alargue la vida laboral significa que para que sea rentable tengo que vivir 25 años más desde que me he jubilado. Cuidado que puede salir así así. Para las mujeres les puede salir bien porque tienen una supervivencia mayor y para los hombres no», dijo.

«Si me dan un pago único y me dan 12.120 euros, a la mayoría no les sale a cuenta por la sencilla razón de que cobran más que ese dinero. La prolongación de la edad de jubilación tiene un principal motivo y es que a la seguridad social le salga a cuenta. Por lo tanto, lo que tiene que pagar a los jubilados tiene que ser menor de lo que se va a ahorrar», informó en su día en La Sexta.