Sin cordones y comodísimas: así son las nuevas zapatillas que han revolucionado Skechers

Las zapatillas deportivas son el tipo de calzado más vendido en todo el mundo, un calzado en el que predomina la comodidad pero en el que también se presta mucha atención al diseño y la funcionalidad, en constante innovación y con nuevos detalles que las hacen realmente interesantes, tanto para niños como para adultos. Hoy te mostramos unas nuevas zapatillas Skechers que están siendo un éxito en ventas gracias a que no tienen cordones y son comodísimas, tanto que encajan en tu pie como si fuera un guante… ¡corre a por las tuyas!.

Skechers es una de las marcas de calzado deportivo más conocidas en todo el mundo, sobre todo cuando se refiere a calzado deportivo de diseño con mucho estilo y atractivo, y es que sin duda muchos de sus modelos no pasan desapercibidos, un ingrediente que las ha hecho triunfar en todo el planeta. Inconfundibles sus deportivas con luces que se activan a cada paso y que llevan muchos años haciendo las delicias de los más pequeños de la casa… y también de los mayores.

Las zapatillas Skechers sin cordones que tienes que probar

Se trata de las Skechers Slip-ins: Max Cushioning – Smooth, un nuevo modelo que está causando sensación y que destaca principalmente por no tener cordones, lo que hace que tanto ponerlas como quitarlas sea súper rápido y sencillo, con una sensación de confort increíble mientras las llevas puestas y total sujeción, ya que el hecho de no tener cordones no significa que se vayan a caer. Actualmente tienen un precio de 130 euros en la tienda oficial de la marca, una inversión que merece la pena porque es un calzado que realmente puede hacer mucho por ti.

Estas fantásticas zapatillas Skechers sin cordones están disponibles en las tallas 35 a la 40 y están diseñadas para llevar la comodidad al siguiente nivel, con la exclusiva tecnología Comfort Pillow en el talón y una parte superior de knit técnico con una plataforma de amortiguación ULTRA GO, además de la plantilla Skechers Air-Cooled Goga Mat. Estas son sus principales características detalladas: