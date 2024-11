Siemens Energy prevé unas pérdidas de unos 1.300 millones de euros para su filial eólica, Siemens Gamesa, para el próximo ejercicio fiscal 2025, aunque mantiene el compromiso de alcanzar el punto de equilibrio (break-even) en el ejercicio 2026.

Esta cifra representaría un recorte del 27% con respecto a los números rojos de 1.781 millones de euros presentados por el grupo para Siemens Gamesa en este año fiscal 2024.

En una rueda de prensa, el consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch, aseguró que la compañía en este momento «está metida de lleno» en el plan de ajustes que anunció para su filial eólica y subrayó que el año que viene «todavía se registrará una pérdida importantísima de Siemens Gamesa».

El pasado mes de mayo, el grupo anunció un plan de ajuste para Siemens Gamesa en su plantilla de unos 4.100 empleados en todo el mundo, que supondría eliminar unos 430 en España.

En este sentido, el directivo no adelantó avances en las conversaciones con los sindicatos respecto a este plan, aunque reconoció la necesidad de seguir trabajando en la estructura de costes y reducir ciertas fábricas.

«En la dirección correcta»

«Somos muy humildes a la hora de tratar este tema y nos va a quedar por delante el seguir trabajando arduamente. La productividad de las fábricas todavía no ha llegado a donde yo quería que llegara, o sea, que será paso a paso. No obstante, todo el trabajo que se ha hecho ya en 2024 me conforta, porque me hace pensar que podemos solucionar este problema. Pero paso a paso, voy con pies de plomo, porque estamos dando los primeros pasos en la dirección correcta», indicó.

Así, el grupo destaca que la recuperación de Siemens Gamesa siguió adelante en 2024, con un recorte importante en sus pérdidas, y que la integración y reestructuración del negocio ha avanzado, mantiéndose el compromiso de alcanzar el punto de equilibrio (break-even) en el ejercicio 2026.

En concreto, a finales del año fiscal 2024 la compañía reanudó la actividad comercial de la plataforma onshore (terrestre) 4.X con un volumen bajo, mientras que la aceleración del negocio offshore (eólica marina) continuó durante el ejercicio.

A este respecto, entre la primera y la segunda mitad del año, la producción de la fábrica de Cuxhaven en Alemania prácticamente se duplicó.

Saldrá de estas garantías «antes de 2026»

Por otra parte, Siemens Energy no ha propuesto un dividendo para el año fiscal 2024 debido a las limitaciones a su política de pago como resultado de las garantías que recibió el pasado año respaldadas por el Gobierno alemán, de las que prevé salir «no a más tardar de 2026».

«Debido a las garantías del Gobierno federal alemán no tenemos permitido pagar dividendos», dijo Bruch, quien indicó que la intención de la empresa es salir de esas garantías «cuanto antes».

«Estamos trabajando plenamente para poder solucionar este tema. No estamos hablando de semanas, por supuesto que vamos a necesitar un cierto tiempo», añadió al respecto.

En 2023, Alemania respaldó al grupo energético con garantías por unos 7.500 millones de euros para salir al rescate de la compañía y poder respaldar el fuerte crecimiento de los pedidos.

Estas garantías formaban parte de un paquete total de 15.000 millones de euros acordado con bancos privados y otras partes e imponían ese no abono de dividendos.

No obstante, la directora financiera, Maria Ferraro, se mostró convencida de que Siemens Energy será capaz de salir «cuanto antes» de estas garantías, «no más tarde de 2026».

Respecto al cambio en la presidencia en Estados Unidos, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Bruch recordó que Siemens Energy tiene una importante presencia en el país, con once fábricas y unos 13.000 empleados, y consideró que habrá que «ser pacientes» para ver qué pasa con la política en materia energética. «Se tratará de ver cómo cambia el marco económico, pero desde el punto de vista del crecimiento económico lo vemos positivo», dijo.