Alerta importante de la Seguridad Social: llega a España el peor timo y avisan para que no piquemos

La Seguridad Social se ha pronunciado ante el creciente número de timos en los que se suplanta la identidad de este servicio público gestionado por el Estado. Las estafas virtuales están a la orden del día y muchos ciberdelincuentes aprovechan el miedo de los pensionistas para llevar a cabo su obra. Por ello, desde el departamento de gerencia de informática de la Seguridad Social han dado una serie de consejos para evitar estos timos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre estos actos delictivos con la Seguridad Social como protagonista.

Esto nos ha pasado a todos en el último año. Ya sea a través de una carta enviada al domicilio, un correo electrónico o un mensaje de texto, muchos ciberdelincuentes suplantan la identidad de la Seguridad Social, la DGT o la Agencia Tributaria para reclamar un dinero, ofrecer una ayuda o incluso informar de una multa. Esta táctica, denominada phishing, se caracteriza por añadir un enlace que es el gancho para llevar a cabo la estafa.

Este es el timo de moda en este 2025 y utiliza este enlace para llevar a las víctimas a una página falsa en la que sustraerán todos sus datos personales y bancarios. Por ello es altamente recomendable no pulsar ningún link que se envíe por uno de estos canales. Ante esta situación y el número creciente de timos virtuales, la Seguridad Social ha publicado un vídeo realizado por la gerencia de informática en el que ha dado todos los detalles sobre las estafas virtuales y los consejos para evitarlas.

La Seguridad Social y los timos por internet

Coincidiendo con la campaña de la renta y ante el aumento de este tipo de timos, la Seguridad Social ha querido poner en alerta a los ciudadanos para que no atiendan a ninguna petición de los datos personales procedentes de la Seguridad Social. «Si recibes una comunicación de la Seguridad Social, presta atención para saber si es auténtica o es una estafa», advierte un funcionario de este organismo.

«Los intentos más comunes de fraude llegan a través de correo electrónico, postal o vía SMS a tu móvil. Desconfía y no respondas si alguien te dice que pinches en una web no oficial o te solicita un código» informa, a la vez que también deja claro que no hay que «tampoco contestes si te llaman diciéndote que la Seguridad Social te debe dinero o que eres beneficiario de una ayuda y debes proporcionar tus datos».

La Seguridad Social también deja claro que este organismo nunca solicitará una información bancaria ni datos personales por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Así que en el caso de recibir una misiva en la que se reclamen estos documentos, se tratará de un intento de estafa. «Cuidado con las webs falsas. La Seguridad Social no cobra por sus servicios. Comprueba que la dirección web de un sitio sea oficial y segura antes de introducir tus datos personales», informa.

Desde la Seguridad Social también aconsejan a los ciudadanos que, ante la duda, siempre se pongan en contacto con este organismo para resolver cualquier tipo de duda. En el caso de que una persona crea que ha sido víctima de una estafa de este tipo, lo prioritario es ponerse en contacto con el banco, bloquear todas las tarjetas de crédito y acto seguido poner la pertinente denuncia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta estafa del phishing, como también puede ser con el skimming o el vishing, el principal remedio para no caer en estos timos es el sentido común y la atención. Si te enfrentas a esta situación, debes saber que un organismo de este tipo nunca requerirá este tipo de información a través de los canales que suelen utilizar estos hackers. En caso de recibirlo, también tendrás que tener atención para comprobar que se trata de una web falsa.