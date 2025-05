Lidl revienta a Carrefour: vuelve la vajilla viral que se agota cada verano y está volando de las tiendas

Con la llegada del buen tiempo, nuestras mesas también se visten de colores. Y si hay un clásico del verano que siempre triunfa y vuelve con fuerza cada año, esa es la vajilla de cerámica de Lidl. ¿La reconoces? Seguro que sí. Se trata del set de 18 piezas pintadas a mano que arrasa en redes sociales y se convierte en uno de los productos más buscados cuando empieza el calor. Su diseño alegre, lleno de tonos vibrantes, ha conseguido conquistar tanto a los amantes del menaje como a los que simplemente quieren dar un toque especial a su mesa sin complicarse la vida.

Este año, como no podía ser de otra manera, Lidl ha vuelto a sacar a la venta la vajilla viral de Tognana y como cabría esperar, está volando. Literalmente. Las unidades están desapareciendo a un ritmo vertiginoso en tienda y online, y no es de extrañar: su precio reducido, su estética mediterránea y su versatilidad la convierten en una compra redonda para este verano. Así que si estabas esperando para hacerte con ella, más vale que te des prisa, pero antes te contamos todos los detalles. Porque, ¿qué tiene esta vajilla que la hace tan especial? ¿Por qué genera tanta expectación y por qué todos los años se repite la misma historia de éxito? A continuación, te desvelamos desde sus características hasta cómo combinarla en casa. Porque sí, más allá de su precio, hay razones de peso (y mucho estilo) para entender por qué esta vajilla es mucho más que una moda pasajera.

La vajilla que vuelve a Lidl y ya se agota

Lo primero que llama la atención de esta vajilla es su estética. Los platos y cuencos están pintados a mano, lo que les da un aire artesanal y único. Ninguna pieza es exactamente igual a otra, lo que suma un punto extra de autenticidad y encanto. Los colores (azul cobalto, verde lima, naranja calabaza, turquesa, amarillo sol, coral y salmón) se combinan en el mismo set, de forma que cada comensal puede tener su propio color, creando una mesa visualmente armónica pero muy divertida.

El diseño en espiral, que se repite en todas las piezas, da sensación de movimiento y frescura. En una comida al aire libre, en una terraza o incluso en un picnic improvisado, esta vajilla convierte cualquier ocasión en algo especial. Y no solo por su aspecto, sino también por su capacidad de transmitir alegría y verano en estado puro.

Además, es el tipo de vajilla que no necesita decoración extra. Un mantel liso, unos vasos de cristal sencillos y unas servilletas de algodón, y ya tienes un montaje digno de revista. Su versatilidad estética la hace apta tanto para el día a día como para una cena con amigos. Es imposible no sonreír al ver estos platos sobre la mesa.

Qué platos y cuencos tiene la vajilla Tognana

El juego de vajilla que vende Lidl bajo la marca Tognana incluye 18 piezas: 6 platos llanos de 27 cm, 6 platos hondos de 21 cm y 6 platos de postre de 19 cm. Es decir, el conjunto perfecto para seis personas, ideal para familias o para quienes disfrutan recibiendo visitas sin tener que preocuparse por piezas desparejadas.

Aunque no es apto para lavavajillas (algo a tener en cuenta), sí lo es para microondas, lo cual permite calentar alimentos sin problemas. Su material, la cerámica, conserva bien el calor y tiene ese tacto agradable que tanto se agradece frente al menaje de vidrio o plástico. En la mano, se nota que son platos consistentes, con cuerpo, pero sin ser pesados.

Por su precio actual (rebajado de 42,99 a 34,99 euros), el set representa una excelente relación calidad-precio. No solo por la cantidad de piezas, sino también por su diseño artesanal y la durabilidad del material. Una vajilla así, con este acabado, puede costar fácilmente el doble en otras tiendas especializadas.

Una edición limitada que vuela cada año

Uno de los secretos de su éxito es, sin duda, su disponibilidad limitada. Lidl lanza este tipo de productos por tiempo restringido y sin reposición garantizada. Eso significa que, si te gusta, tienes que actuar rápido, porque como ya ocurrió el año pasado vuelve a agotarse.

De hecho, a la espera que llegue a tiendas físicas, sólo la podemos comprar en la tienda online pero al entrar en ella, ya nos aparece un mensaje de alerta de que quedan pocas unidades por lo que si te gusta, te aconsejamos que no lo dudes ya que es la vajilla de Lidl de mayor éxito gracias a su diseño, el que combine con cualquier otra que ya tengas en casa y lo mejor de todo: que está rebajada a un precio que no te vas a creer. ¿A qué esperas entonces? No se sabe cuándo llegará a las tiendas de modo que hazte con ella desde la comodidad de casa y antes de que sea haya agotado por completo.