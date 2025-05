5 recuerdos que van a marcar la vida de tu hijo, según la psicología

Puede que no siempre seamos conscientes, pero a lo largo de la vida vamos acumulando recuerdos que, de una forma u otra, nos marcan. Algunos están siempre ahí, presentes en nuestra memoria diaria. Otros, en cambio, se quedan guardados como si vivieran en una especie de caja fuerte interna. Aunque no pensemos en ellos todo el tiempo, esas vivencias nos definen. Y en el caso de los niños, hay ciertos momentos que, según la psicología, tienen un impacto tan profundo que se convierten en pilares de su desarrollo emocional. Hoy te contamos cuáles son esos cinco recuerdos que pueden marcar para siempre la vida de tu hijo.

Los adultos solemos pensar que nuestros hijos pequeños apenas van a recordar nada de lo que están viviendo ahora. Y en parte es cierto: la mayoría de nosotros no tenemos recuerdos claros de antes de los tres años. A esto se le llama amnesia infantil y tiene que ver con que, hasta cierta edad, el cerebro no está preparado para construir recuerdos duraderos con forma de historia. Pero eso no significa que lo que ocurre en esos primeros años no deje huella. De hecho, muchos de los recuerdos más importantes no se almacenan como imágenes nítidas, sino como emociones. Sensaciones que se quedan, aunque no podamos contarlas con palabras.

La psicología distingue entre recuerdos sensoriales (los que se basan en olores, sonidos, texturas) y recuerdos episódicos, que son los que se convierten en relatos sobre lo vivido. Estos últimos aparecen cuando los niños ya dominan el lenguaje y pueden unir lo que sienten con lo que entienden. Aun así, todo lo que ocurre antes también cuenta. Porque, más allá de la teoría, hay experiencias concretas que pueden dejar una huella profunda en la forma en que un niño se ve a sí mismo, en su manera de vincularse con los demás y en su capacidad para confiar en el mundo. Estos son cinco de esos recuerdos clave.

Las tradiciones familiares

Las comidas de los domingos, las canciones que siempre suenan en los viajes, ese ritual para preparar el desayuno los sábados, el modo en el que celebramos la Navidad… Las tradiciones familiares son mucho más que costumbres: son pequeños rituales que sostienen la identidad de un niño. Saber que hay algo que se repite, que pertenece sólo a su familia, crea un ancla emocional muy poderosa. No hace falta que sea algo extraordinario.

De hecho, cuanto más cotidiano y constante, más valor tiene. Estas rutinas aportan estructura, seguridad y una sensación de pertenencia que se traduce, con los años, en una mayor autoestima. Para los niños, formar parte de algo que se mantiene en el tiempo es una manera de sentirse incluidos, importantes, queridos.

Lograr algo por sí mismo

Hay momentos que se quedan grabados no por lo que pasó, sino por cómo se sintieron en ese instante. Montar en bici sin ayuda por primera vez, aprender a nadar, atarse los cordones después de muchos intentos… Son situaciones aparentemente pequeñas, pero con un significado enorme. Porque ahí no sólo están logrando algo: están descubriendo que pueden hacerlo.

La psicología ha demostrado que permitir que los niños exploren, se equivoquen y consigan cosas por sí mismos es clave para desarrollar su autonomía y pensamiento crítico. Cada vez que un niño supera un reto por sí mismo, está creando un recuerdo que le servirá para saber qué puede hacerlo todo (o al menos intentarlo) y eso valdrá mucho más que cualquier consejo.

Sentirse amado sin condiciones

No hay recuerdo más importante que saberse querido. Y ese tipo de amor que no depende de nada, que está incluso cuando se han portado mal o han tenido un mal día, es el que deja una huella más profunda. A veces no hace falta decirlo con palabras: un abrazo en silencio, una caricia en la frente antes de dormir, una mirada que transmite calma. Estas muestras de afecto construyen una sensación interna de seguridad que acompaña al niño durante toda su vida.

La teoría del psicólogo Erik Erikson lo deja claro: cuando en la infancia se establece un vínculo seguro, la persona crece con más confianza para enfrentarse al mundo. El recuerdo de haber sido protegido, comprendido y aceptado es el verdadero escudo emocional para la vida adulta.

Escuchar un «perdón» sincero

A veces pensamos que si pedimos perdón a nuestros hijos estamos perdiendo autoridad. Pero ocurre justo lo contrario. Reconocer un error y decir «lo siento” desde el corazón no nos hace menos padres, sino mejores modelos. Cuando un niño ve que sus referentes también se equivocan y que son capaces de asumirlo, aprende que la empatía, la humildad y la responsabilidad forman parte de la vida.

Puede que no recuerde la situación exacta, pero sí la enseñanza: que no hace falta ser perfecto, que reparar es posible, y que el amor también se demuestra con honestidad. Esa lección, con los años, se convierte en una guía interna que utilizará en sus propias relaciones.

Recibir apoyo en los fracasos

Nadie crece sin caídas. Pero lo que realmente importa no es la caída, sino quién estaba ahí cuando ocurrió. Si al equivocarse el niño recibe consuelo en lugar de reproche, si se le permite intentarlo de nuevo sin miedo a ser juzgado, está construyendo una idea clave: que el error no lo define.

Albert Bandura hablaba del «sentido de autoeficacia», esa creencia de que uno puede influir en lo que le pasa. Y esa creencia no nace del éxito, sino del apoyo recibido cuando las cosas no salen como se esperaba. Cuando un niño siente que puede fallar y aún así es valorado, empieza a confiar en sí mismo de verdad.