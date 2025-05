Adiós al frío: Roberto Brasero pone fecha a la llegada del calor y será muy pronto

Roberto Brasero pone fecha a la llegada del calor y será más pronto de lo que nos imaginaríamos. Es momento de apostar por una serie de elementos que pueden ser los que marquen estas fechas, sin duda alguna, vivimos una primavera que es del todo inesperada en muchos sentidos. Tocará estar más pendiente que nunca de una previsión del tiempo que puede llegar a ser especialmente complicada para aquellos que no esperarían que el calor acabe siendo una realidad en todos los sentidos.

El experto en el tiempo no duda en darnos más de una sorpresa de la mano de determinadas situaciones que pueden ser las que marquen estas jornadas que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Estos días de mayo no se parecen a nada de lo que hayamos visto llegar, sino todo lo contrario, nos enfrentamos a un giro radical que puede ser el que nos acompañe en estos momentos y acabe lanzándonos hacia un cambio que puede ser significativo. El calor está más cerca de lo que nos imaginaríamos en estos días que tenemos por delante y que ya tienen una fecha en el calendario.

El frío tiene las horas contadas

Tiene las horas contadas, el frío ante lo que llega en estos momentos, una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos próximos días. Tendremos que dejar salir determinadas situaciones y lanzarnos directamente a por una estación del año que se adelantará.

Será el momento de apostar claramente por ciertas novedades que serán las que marcarán un antes y un después. Con algunas novedades destacadas que pueden ir de la mano y que quizás hasta el momento no habíamos tenido en cuenta, por lo que, habrá llegado ese día en el que tocará ver qué es lo que nos está esperando.

El mes de mayo ha sido de los más lluviosos de los últimos tiempos y lo ha sido con la mirada puesta a una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos haga reaccionar a tiempo. Con ciertas novedades que llegan en unos mapas del tiempo que podemos empezar a ver llegar a toda velocidad.

Este fin de semana ya tendremos por delante un giro en el tiempo que puede empezar a hacernos ver que el verano, esa estación del año que todos esperamos, está más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Pone fecha a la llegada del calor Roberto Brasero

El experto en el tiempo Roberto Brasero, no duda en lanzar una seria advertencia ante la llegada de un calor que puede ser especialmente complicado de sobrellevar. De la mano de una serie de detalles que pueden ser los que marcarán una diferencia importante.

Tal y como nos explica este experto: «Este viernes ya tendremos un ascenso generalizado de las máximas, salvo en el Valle del Ebro, donde soplará el cierzo. Todavía las temperaturas mínimas pueden bajar algo en el noroeste, mientras que en el resto tendremos aumentos ligeros. Seguirán siendo frescas las mañanas en general y las tardes comenzarán a ser un poco más cálidas. Y más que lo van a ser durante el fin de semana. El sábado seguiremos sumando grados, salvo en el litoral mediterráneo y en las islas, donde no se esperan cambios o incluso algunos descensos ligeros. Y el domingo se espera que continúe el ascenso prácticamente generalizado de temperaturas en la Península y Baleares, mientras que en Canarias bajarán ligeramente. Y es que el domingo podríamos tener un frente recorriendo el archipiélago canario y dejando lluvias de oeste a este, mientras que en la Península podríamos tener de nuevo algunas tormentas por la tarde en las sierras del interior, más probables e intensas en Pirineos y en el noroeste, donde se irán cubriendo de nuevo los cielos. En Pontevedra, aun así, llegaremos a los 26 ºC en la jornada dominical; 28 ºC se esperan en Ourense, Bilbao y en Madrid; en Toledo y Ciudad Real o en Lleida y Zaragoza ya podríamos ver los 30 ºC de máxima, y hasta 32 ºC o 33 ºC podríamos llegar en Granada, Córdoba o Sevilla».

Siguiendo con la misma previsión: «Ese calor de mayo que hasta ahora no hemos tenido es el que tendremos este fin de semana. Sin embargo, es probable que la semana que viene vuelvan a bajar. Todavía, el lunes amaneceremos con temperaturas más altas que las del día anterior y luego, por la tarde, serán similares, un poco más bajas en el oeste peninsular, pero cálidas en general. El martes ya es otra cosa: estamos viendo un nuevo descenso generalizado de las temperaturas, tanto de las máximas como de las mínimas, y ese día y los siguientes ya no tendríamos ese calor del fin de semana. La primavera seguirá dando tumbos en las temperaturas, como suele ser, y probablemente acompañada de nuevas tormentas que se esperan para la semana que viene».