‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 15 de mayo?

Como ya es habitual en la noche de los jueves, Supervivientes 2025 regresó al prime time de Telecinco con el objetivo de presentarle a los espectadores todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas. La recta final del programa se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo que las emociones entre los concursantes están a flor de piel. Pero, además de ser testigos de la vuelta de Terelu Campos a la isla y de ver las nuevas pruebas por equipos, también se reveló el nombre del nuevo expulsado de la edición. Una tensa batalla que se disputaban Carmen Alcayde, Joshua Velázquez y Nieves Bolós.

Tal y como los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron ver en la gala del martes, durante la conexión de Tierra de Nadie, Álvaro Muñoz Escassi fue el elegido por el público para ser el primer salvado de la semana. Una ceremonia de salvación a la que el jugador de polo se enfrentaba por primera vez en toda la edición. Pero, quedó claro que es uno de los concursantes más queridos por la audiencia. Por lo tanto, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, la organización del reality reveló el nombre del primer salvado de la noche: Carmen Alcayde.

La colaboradora televisiva no podía creerse que la audiencia la hubiese salvado tan pronto. Pues, siempre ha tenido que disputarse su permanencia en el concurso en la etapa final de las nominaciones. «¡Os amo, España! ¡No me lo puedo creer! ¡Es la primera vez que me salvo antes de la palapa!», dijo con mucha ilusión.

Una situación que, por lo tanto, dejaba a Joshua Velázquez y a Nieves Bolós entre la espada y la pared. Como era de esperar, ambos participantes no pudieron evitar manifestar su tristeza al respecto. Pues, uno de ellos regresaría de manera directa a España. Pero, la gala tenía que avanzar, por lo que Jorge Javier Vázquez pospuso el nombre del expulsado para minutos después.

Sin embargo, el momento no pudo alargarse más. El presentador catalán le pidió a los nominados que se pusiesen de pie para conocer el veredicto del público. Los dos charlaban entre sí para animarse y dejarse claro que se van a seguir apoyando pase lo que pase. Pero, la soberana ya había tomado su decisión.

Nieves Bolós, nueva expulsada de ‘Supervivientes 2025’

«Los espectadores de ‘Supervivientes’ han decidido con sus votos en la app de mitele que el concursante salvado sea… ¡Joshua!», exclamó el comunicador. Ante ello, Joshua Velázquez y Nieves Bolós, como buenos amigos, procedieron a darse un fuerte abrazo. Una despedida donde no faltaron las lágrimas y las palabras de apoyo.

«Muchas gracias, no puedo decir nada más siendo con Nieves. Solo gracias por el apoyo. Me llevo a una amiga. Ha sido una sorpresa estar con ella. Te quiero», dijo el canario. Por su parte, la expulsada, también quiso decir unas palabras. «Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí. Podría haber estado muchas semanas más, tengo energía de sobra. Vuelvo a España con mucha energía. Me da pena irme, pero es lo que hay», confesó a modo de despedida.