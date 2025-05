Palo del SEPE confirmado: los trabajadores que se van a quedar sin subsidio a partir de este día

Para muchas personas, el subsidio por desempleo para mayores de 52 años ha sido, y es, una tabla de salvación, ya que quedarse sin empleo en esa franja de edad no es fácil, y contar con una ayuda económica mensual puede marcar la diferencia entre llegar a fin de mes o no. Por eso, cualquier noticia que surja relacionada con este subsidio genera una enorme inquietud entre quienes lo reciben o esperan poder recibirlo. Y más aún cuando esa noticia implica que el SEPE informe que los trabajadores se van a quedar sin este subsidio.

Sin embargo, el motivo por el que el SEPE avisa de este corte en el subsidio para mayores de 52 años, nada tiene que ver con el hecho de que estos trabajadores se queden sin la ayuda sin más. La realidad es otra y del todo comprensible, dado que cuando se llega a los 65 años, estos trabajadores deben haber tramitado la jubilación aunque no estén trabajando. Algo que puede parecer un tecnicismo, pero que está dejando a muchos sin ingresos de un día para otro.

La explicación la ha ofrecido directamente un asesor del SEPE, y aunque puede parecer lógica desde el punto de vista administrativo, desde el plano humano resulta especialmente dura. Porque no se trata de una penalización ni de una decisión arbitraria, sino de un vacío legal y burocrático que se traduce en la pérdida de un derecho adquirido. Te lo contamos todo, con claridad y paso a paso.

Palo del SEPE confirmado: los trabajadores que se van a quedar sin subsidio

El subsidio para mayores de 52 años se concede con una duración indefinida, pero no es eterno. Según ha explicado Fernando Maján, asesor de la subdirección general de Prestaciones del SEPE, esta ayuda se mantiene activa hasta que el beneficiario alcanza la edad ordinaria de jubilación. Ese es el momento en que se considera que la persona ya puede pasar a cobrar su pensión y, por tanto, el SEPE deja de estar obligado a seguir pagando el subsidio.

Ahora bien, aquí viene la parte delicada: cumplir los 65 años no activa automáticamente el cobro de la pensión. El sistema no lo hace por sí solo. Es el ciudadano el que debe iniciar el trámite de jubilación en la Seguridad Social. Si no lo hace, puede quedarse sin ayuda y sin pensión.

De hecho, el propio Maján ha sido tajante al respecto: «no hay ninguna tramitación automática». Es decir, si la persona no acude al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y presenta su solicitud de jubilación, no comenzará a cobrar la pensión, aunque tenga derecho a ella.

Este matiz, que puede parecer un simple detalle administrativo, se convierte en un auténtico problema cuando no se conoce. Porque el SEPE, al tener constancia de la edad del beneficiario, suspende el subsidio llegado el día. Y si la Seguridad Social no ha recibido una solicitud de jubilación, no se activa ninguna prestación que lo sustituya. Resultado: el ciudadano se queda sin nada, sin que medie culpa ni falta por su parte.

¿Cuál es la edad real de jubilación en España?

Aunque tradicionalmente se ha asumido que los 65 años marcan la edad de jubilación, esto ya no es exactamente así. En 2025, la edad ordinaria de jubilación en España depende de los años cotizados. Si una persona ha cotizado 38 años y seis meses o más, puede jubilarse a los 65. Pero si no alcanza ese mínimo, la edad de jubilación se retrasa hasta los 66 años y ocho meses.

Este dato es crucial, porque hay personas que pierden el subsidio al cumplir los 65 años y no pueden acceder todavía a la pensión, ya que no cumplen los requisitos de cotización. En ese caso, tampoco pueden seguir cobrando el subsidio. Lo que queda es una situación de desprotección que debería corregirse o, al menos, ser más visible para que no pille a nadie por sorpresa.

¿Qué puede hacer quien se queda sin subsidio ni pensión?

Lo primero y más importante es que no dejes pasar el tiempo. Si una persona que está recibiendo el subsidio por desempleo para mayores de 52 años ve que se aproxima a la edad de jubilación, se debe poner en contacto con el INSS y solicitar la jubilación en tiempo y forma. Solo así se garantiza una transición sin interrupciones en el cobro de prestaciones.

Si ya ha cumplido los 65 años y se encuentra en esta situación, lo más urgente es iniciar el trámite de jubilación cuanto antes. Cuanto más se retrase, más tiempo pasará sin cobrar ningún ingreso. Y en caso de duda sobre si se cumple o no la edad ordinaria de jubilación, es recomendable pedir asesoramiento en el propio SEPE o en la Seguridad Social.

En definitiva, la interrupción del subsidio por desempleo al cumplir la edad de jubilación no es un castigo ni una decisión discrecional del SEPE. Es una consecuencia directa de la normativa vigente. Sin embargo, la falta de información y la ausencia de automatismos están generando un problema real que afecta, precisamente, a quienes más necesitan estabilidad económica en ese tramo final de su vida laboral.