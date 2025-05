Esto es lo que tienes que hacer si quieres ir al concierto de Bad Bunny pero no tienes entrada

La fiebre por Bad Bunny ha vuelto a sacudir España, esta vez con una intensidad sin precedentes para su concierto. Su gira «Debí Tirar Más Fotos World Tour» ha desatado un auténtico frenesí en todo el país, generando un caos monumental durante la venta de entradas. Cientos de miles de seguidores, deseosos de ver al artista puertorriqueño sobre el escenario tras años sin pisar suelo europeo, colapsaron las principales plataformas de venta online en cuestión de minutos. El resultado: colas virtuales eternas, errores en los sistemas de compra y una ola de frustración colectiva por los precios finales, que triplicaban la tarifa inicial anunciada.

A pesar de los contratiempos, el fenómeno no se detiene. Bad Bunny ha añadido varios conciertos a los previstos inicialmente, sumando un total de 12 actuaciones en España en apenas cuatro semanas. Este aluvión de fechas es una muestra clara de la demanda desbordante, pero también ha reavivado la polémica sobre la falta de transparencia. Para los fans que se han quedado sin entradas, aún hay alternativas. Aquí repasamos las principales opciones disponibles para quienes no quieren perderse este espectáculo histórico.

Concierto de Bad Bunny en España

Desde que se anunció su gira europea, Bad Bunny no ha dejado de batir récords en España. El artista urbano más importante del mundo ha confirmado un total de 12 conciertos en nuestro país: 10 en Madrid y 2 en Barcelona. En sólo unas horas, las entradas se agotaron por completo, lo que dejó a miles de personas sin posibilidad de asistir. Ante la abrumadora demanda, el cantante fue añadiendo nuevas fechas en el estadio Riyadh Air Metropolitano, agotándolas una tras otra.

Sin embargo, la ilusión se tornó rápidamente en frustración. La preventa gestionada por Ticketmaster colapsó debido al tráfico masivo. Los usuarios reportaban errores constantes, tiempos de espera interminables y un precio final que no coincidía con el anunciado inicialmente. Entradas cuyo precio base era de 79,50 euros terminaron alcanzando cifras superiores a los 260 euros al añadir los gastos de gestión, recargos VIP y hasta una «donación» preactivada por defecto.

Nuevas fechas

Pero ¿qué pueden hacer ahora los fans españoles que se han quedado sin entrada para el concierto de Bad Bunny? Afortunadamente, aún existen alternativas. La primera es estar atentos a posibles nuevas fechas. Aunque ya se han confirmado 12 conciertos en España, no se descarta que se anuncien más, especialmente en Madrid, donde la demanda ha sido desbordante. La recomendación es seguir de cerca las redes oficiales del artista y las páginas de venta como Live Nation y Ticketmaster.

Reventa

Otra opción es recurrir a la reventa, siempre con cuidado. Existen plataformas oficiales como el sistema «Fan to Fan» de Ticketmaster, que permite la reventa de entradas entre particulares de forma segura y legal. Sin embargo, se desaconseja comprar en webs secundarias o no verificadas, ya que muchas veces se trata de fraudes o precios exageradamente inflados.

También es posible que algunos fans consigan entradas a través de conocidos. En muchas ocasiones, quienes compran entradas con mucha antelación terminan no pudiendo asistir por motivos personales, y optan por venderlas a amigos o familiares.

Sorteos y promociones

Además, no se debe descartar la posibilidad de participar en sorteos o promociones. Algunas emisoras de radio, patrocinadores del evento o incluso las propias plataformas de venta suelen organizar concursos para regalar entradas. Aunque no es una opción segura, puede ser una oportunidad inesperada.

Retransmisiones en directo

Por último, está la alternativa digital. En caso de que no sea posible asistir a los conciertos físicamente, algunos artistas han optado por ofrecer retransmisiones en directo de sus shows. No sería descabellado pensar que, dada la magnitud de esta gira, Bad Bunny contemple la posibilidad de transmitir alguno de sus conciertos en España por streaming. Si bien no es lo mismo que estar allí, es una forma de vivir el espectáculo desde casa.

En definitiva, la gira de Bad Bunny ha dejado claro el enorme tirón que el artista tiene en España, pero también ha expuesto las carencias del sistema de venta de entradas actual. El colapso de Ticketmaster, las colas virtuales y la falta de transparencia han generado un fuerte debate social que ya ha trascendido al ámbito político.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, anunció que está trabajando en una nueva normativa para poner fin a estos abusos. El objetivo es claro: obligar a que el precio final de cualquier entrada comprada por Internet se muestre desde el principio, con todos los cargos incluidos. Así, se busca garantizar la transparencia y proteger al consumidor de sorpresas de última hora.

Desde sus primeros pasos en salas de medio aforo hasta llenar estadios como el Metropolitano de Madrid, la evolución de Bad Bunny ha sido meteórica. Su regreso a España después de seis años ha sido recibido con entusiasmo, y la pasión y la fidelidad del público español han quedado fuera de toda duda.