No es ningún secreto que Melody se ha ganado a pulso ser una de las artistas más completas, más queridas y más reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Hace tan solo unos cuantos meses, la de Dos Hermanas (Sevilla) sorprendió a sus seguidores con una noticia verdaderamente impactante: tras haberlo intentado en 2009, decidió volver a luchar por cumplir su sueño, que no era otro que representar a España en Eurovisión. De esta manera, envió Esa Diva como propuesta para participar en Benidorm Fest, sin tan siquiera imaginar todo lo que llegaría después. Entre otras cuestiones, brillar con luz propia en el Palau d’Esports L’illa de Benidorm, donde consiguió llevarse a casa el ansiado Micrófono de Bronce.

La propuesta de Melody para participar en Eurovisión 2025 lleva por título Esa Diva. Desde un primer momento, en diversas ruedas de prensa, la artista hizo saber que tenía muchísima fe tanto en la canción como en la propuesta que estaba preparando para la ocasión. Algo que no solamente pudimos comprobar en el Palau d’Esports L’illa de Benidorm, sino también en la primera semifinal de Eurovisión 2025 celebrada en el St. Jakobshalle de Basilea. Desde luego que consiguió superar todas y cada una de nuestras expectativas, y no es para menos. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la letra completa de la canción que representará a España en Eurovisión 2025.

Letra completa de ‘Esa Diva’, de Melody

Desde que era bien pequeña

Antes de saber andar

Aprendí a ser una estrella

Para mí era tan normal

Y descubrí a una suprema del teatro

Despreciando a los demás del camerino

Pero la supuesta diva

Por el eco de una vida

Que no le pertenecía se embrujó

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Es la madre que madruga

Es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

Ellas son divas también

Y abrazan desde su balcón la misma Luna

No importa su condición

No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

Y la música es mi única ilusión

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Esa diva soy yo

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo