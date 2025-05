Ni Mijas ni Frigiliana: éste es el pueblo más «perfecto» de todo Málaga según los británicos

Éste es el pueblo más perfecto de todo Málaga según los británicos, un pequeño paraíso que podemos tener más cerca de lo que nos imaginaríamos. Estos turistas que llegan por millones a nuestro país tienen muy claro qué es que nos está esperando con algunos cambios que pueden ser claves. Por lo que, quizás hasta el momento no pensaríamos en lo que tenemos por delante, una situación que puede acabar siendo lo que realmente nos afecte de lleno, en estos días en los que realmente todo es posible.

Ni Frigiliana ni Mijas

Este es el pueblo más perfecto de la provincia de Málaga

«Al sur de la comarca de la Serranía de Ronda, y en las faldas de la Sierra del Hacho, se encuentra Gaucín, conocido por sus bellas vistas como el «Balcón de la Serranía». Desde este municipio blanco podrás contemplar la sierra Crestellina, el valle del Genal y el Mediterráneo. Y es que su Castillo del Águila ha sido uno de los puntos de defensa estratégicos a lo largo de los siglos, desde la época romana hasta la invasión francesa o las Guerras Carlistas. La historia, su entorno natural y sus blancas casas adornadas con rejas y balcones, obra de artesanos de la fragua y la forja, son algunos de los motivos por los que Gaucín te conquistará. En el municipio de Gaucín se pueden disfrutar de grandes rutas para realizar en bicicleta de montaña, bicicleta de carretera, corriendo o haciendo senderismo. Si lo tuyo es la escalada podrás disfrutar de nuestras vias ferratas. También es un destino perfecto para el avistamiento de aves y rutas ecuestres».

Siguiendo con la misma explicación de la web del Ayuntamiento: «El pueblo está situado en la vaguada que la Sierra del Hacho, bajo el castillo, que tuvo un gran valor estratégico ya que con Gibraltar, constituía la defensa de la entrada por el Sur. Construido por los romanos, fueron los árabes quienes dejaron más huellas en el recinto, que conserva su pureza arquitectónica, de la que se deduce la importancia que dieron a este baluarte, al que dotaron de las poderosas defensas hasta hacerlo inexpugnable. El 17 de septiembre de 1309, murió luchando contra los musulmanes en las inmediaciones del castillo del Aguila, en los Prados de León, don Alfonso Pérez de Guzmán, señor de Niebla, Nebrija y San Lucar de Barrameda, llamado Guzmán el Bueno. Único dato fidedigno hasta que se produce la conquista por los Reyes Católicos el 27 de mayo de 1485. Gaucín fue uno de los pueblos más difíciles de conquistar por los Reyes Católicos, dada su posición estratégica, se encuentra en la cabecera de la vía de acceso a la zona montañosa, entre la Sierra de Hacho. Pascual Madoz cuenta que en 1488 el rey Fernando el Católico dejó algunas tropas para controlar el pueblo, pero los habitantes (árabes) se cansaron de sus huestes cristianas y se levantaron contra ellos, arrasando con todos. Durante la invasión de Napoleón y sus tropas, los franceses arrasaron las calles matando a tantos habitantes como pudieron. Fueron particularmente duros con esta aldea debido a las acciones de los bandidos contra sus tropas. En cuanto a su trazado urbano, hay que decir que parece un laberinto, con calles estrechas y empinadas que parecen no tener fin.Muchas de las casas antiguas tienen ventanas enrejadas y balcones de los siglos XVI y XVII de los que cuelgan macetas llenas de geranios, con una mezcla de casas modernas. Dado el gran número de extranjeros que lo han visitado y han decidido quedarse y fijar su residencia en el pueblo. Esto aporta un sabor multicultural al lugar».