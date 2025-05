Soy abogado y estas son las cosas que nunca debes hacer si te despiden: «Ten cuidado»

Hay cosas que nunca debes hacer si te despiden, un abogado nos advierte de lo que debemos empezar a cuidar. De tal manera que hasta el momento no sólo no tendremos que estar preparados para una serie de cambios, sino más bien, de tener por delante algunas situaciones del todo inesperadas. Es hora de prepararnos para lo peor, de hacer realidad una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Por lo que, quizás hasta el momento no tenemos que empezar a pensar en una situación que puede convertirse en un problema que puede ser clave.

Ten cuidado ante esta normativa

Los expertos de Abogadolaboralmadrid nos da una serie de indicaciones que pueden ser las que marcarán la diferencia en caso de despido. Toma nota del consejo de estos expertos:

Solicita la carta de despido: Lo primero que debes hacer es solicitar a la empresa una carta de despido por escrito. La empresa está obligada a entregarte este documento donde se especifiquen las causas del despido, la fecha de efecto del mismo y la indemnización que te corresponde. Lee atentamente la carta de despido: Es importante que leas detenidamente la carta de despido para asegurarte de que toda la información sea correcta y completa. Comprueba que se especifiquen claramente las causas del despido, que la indemnización sea la que te corresponde según la ley y que la fecha de efecto del despido sea la correcta. Consulta con un abogado laboralista: Te recomendamos que consultes con un abogado laboralista lo antes posible. Un abogado te ayudará a analizar tu caso en concreto, determinar si el despido es procedente o improcedente y asesorarte sobre las opciones legales que tienes a tu disposición. El abogado te podrá informar sobre tus derechos, los plazos para impugnar el despido y las posibilidades de éxito de una reclamación. Decide si impugnar el despido: Si consideras que tu despido es improcedente, puedes impugnarlo ante la jurisdicción social. Tienes un plazo de 20 días hábiles desde la fecha de despido para presentar una demanda. En la demanda, deberás exponer los motivos por los que consideras que el despido es improcedente y solicitar la readmisión en el puesto de trabajo o, en su defecto, la indemnización correspondiente. Cobra la indemnización: Si el despido es procedente, tienes derecho a cobrar una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. La empresa debe pagarte la indemnización en el momento del despido.

