No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con ganas de encontrar un nuevo amor. El pasado jueves 15 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, pudieron conocer a Luis, un estudiante y dependiente de grandes almacenes de 33 años que llegaba desde Alicante. Entre otras cuestiones, confesó que, cuando no se sentía del todo cómodo, todo se iba al traste. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en su cita con Marco, un modelo de 37 años que llegaba desde Villasequilla (Toledo). Nada más conocerse, los dos se han llevado una gran decepción.

Hasta tal punto que ambos pensaron en salir huyendo del restaurante. Nada más ver a su cita, Luis fue incapaz de aguantar la risa: «Me he quedado un poco en shock», comentó ante las cámaras del equipo de First Dates, y añadió: «No me pone ni su pelo, ni su forma de vestir, nada. Muy delgado». Poco después, una vez sentados en la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada, comenzaron a hablar de sus profesiones. A Luis no le gustó que su cita fuese modelo. Es más, ni tan siquiera se lo había llegado a creer: «¿De pasarela?», preguntó. Marco no tardó en responder, sin darse cuenta de lo que realmente estaba pensando su cita: «¿Por qué? ¿Se nota?». Entre risas, ante las cámaras de First Dates, Luis se mofó de él: «¡Ojo! Que tiemble Naomi Campbell». Pero no todo quedó ahí, ya que habló de la melena de Marco, dejando entrever que le parecía espantosa.

Tanto es así que no tuvo reparos a la hora de decirle lo siguiente: «A ver cómo te lo digo. Yo es que soy de los que el pelo largo, a mí no me… En general, pienso que un tío con el pelo largo no…» Marco, una vez más, no se percató de la forma en la que realmente se estaba dirigiendo a él su cita, puesto que estaba convencido de que era pura envidia. Pero nada más lejos de la realidad.

Según iba avanzando la cita, Luis se iba encontrando más cómodo a la hora de mostrarse más directo con Marco. Es más, se metió con él al compararle con Naomi Campbell, pero el toledano no perdió las formas: «Para llevar un año estoy súper contento. Nunca había pensado que iba a llegar a eso», confesó, visiblemente orgulloso de su trabajo. Poco después, se interesó por el trabajo de Luis.

«Tengo mi trabajo como dependiente y he hecho poco teatro porque no puedo estar a veinte cosas. No todo el mundo puede estar en el modelaje como tú», espetó el alicantino. Todo ello mientras se metió con la profesión de su cita, hablando de lo que cree que sucede entre desfile y desfile. Algo que ofendió mucho a Marco: «Que tenga una mente tan retrógrada en la que, en pleno siglo XXI, piense que para conseguir algo tienes que meterte debajo de la mesa de un despacho…»

Y añadió, frente a las cámaras del equipo: «Yo no sé qué vivencias ha tenido. Una persona que piense así no la quiero en mi vida». En un momento dado de la velada, el toledano quiso tirar de sinceridad y de educación para dirigirse a Luis, asegurándole que no le gustó en absoluto en un principio: «He pensado que eras un cani». El alicantino respondió: «Yo he pensado ‘Oh my God, Jesucristo Superstar’».

Algo que no gustó en absoluto a Marco, que aseguró que Luis tendría potestad de «meterse con el físico de alguien» si fuese Brad Pitt, pero no era el caso. «Creo que ha sido la peor cita de mi vida. Esto lo voy a recordar por los siglos de los siglos», aseguró el toledano. En la decisión final de First Dates, fue honesto: «No tendría una segunda cita con Luis. Ni una ni ninguna. No querría a Luis ni a 500 metros de mí. No he visto una persona más ofensiva en mi vida».

Y fue más allá: «No la tendría ni como amigo, no me ha parecido buena persona». El alicantino no se quedó corto: «Yo tampoco tendría una segunda cita. Creo que de ofensivo nada, pero no sabe ni qué decir. Para lo que le ha interesado, me ha seguido el rollo y para lo que no…» Marco, visiblemente cabreado, ha decidido irse: «Me hubieras hecho un favor si te hubieras ido a tu casa al principio. De hecho, me voy ya a mi casa. ¡Aquí te quedas!».