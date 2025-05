Una soltera de ‘First Dates’ rechaza a su cita por su estilo de vida: «Es como una enfermedad»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a una nueva tanda de solteros. Recientemente, los espectadores del espacio de Cuatro han tenido la oportunidad de conocer a participantes como Raúl. El comensal, de 51 años, se presentó en el formato con las ideas muy claras. «Tengo miedo a enamorarme porque si luego va mal, lo pasas fatal. Mi primera premisa es no quiero enamorarme, solo afecto y cariño. No quiero enamorarme y depender, aunque a veces sin quererlo es lo que realmente ocurre», dijo al equipo de cámaras. «Llega un momento que no me atrae la persona y me falta el feeling porque se acaba la magia. Mi prototipo de chica es que entienda el mundo liberal, que cada uno tenga libertad para hacer lo que quiera. Sin mentiras y contándoselo todo a la otra persona. Con buen rollo», indicó.

Tras escuchar su petición, el equipo del programa le presentó a Sonia, su cita. La mujer, de 52 años y originaria de Barcelona, también dejó claro lo que quería y lo que no en su vida. «Creo en el concepto de pareja abierta, es el futuro de una relación que podría decir estable. Hay una libertad y si estás conmigo es porque quieres. Me gustaría ese hombre que, sin mediar palabra, me diera un beso que me dejara sin aliento», dijo. Sin embargo, la primera impresión de los candidatos no fue la esperada. «No era mi perfil, el porte. Me gusta un hombre más varonil», señaló la soltera muy disgustada.

A pesar de ello, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. «Me ha hecho mucha gracia porque me hablaba en clave. Yo soy una mujer del ambiente liberal y llevo más de 30 años», comentaba Sonia. Asimismo, Raúl no dudó en contarle a su cita sus experiencias en Cap d’Agde, un complejo turístico de la costa francesa orientado al turismo naturista.

«Llevo yendo unos 12 años, unas cinco o seis veces cada año. Es como una adicción, una enfermedad», confesaba el catalán. Unas declaraciones que no le sentaron nada bien a Sonia. De hecho, la soltera no dudó en mostrarse contundente con el comensal.

«Irme de vacaciones a una urbanización masificada, a mí no me gusta y soy del ambiente liberal. Mi vida no gira en torno a esto, a mí no me gusta ir a un pueblo de este tipo», dijo ella. Ante ello, Raúl comenzó a darse cuenta de que no era simpatizante de la opinión de su cita. Por lo que se sinceró en uno de los totales.

«Hay cosas que resbalan, hay que hablar más. Si se considera que va con gente liberal cuando está sola, pero la gracia es con pareja. No le entiendo pero su manera de ser ya me va bien. No me va a juzgar», opinó. Pero, entre tema y tema, empezó a quedar claro que los solteros no tenían ningún tipo de conexión.

La decisión final en ‘First Dates’

«Creo que Raúl lo que busca no es una pareja, sino una compañera liberal para poder acceder libremente a todo el ambiente. Busca esa compañera que se lleven bien, pero más como un pase para disfrutar el concepto de pareja liberal dentro del ambiente», señaló Sonia en uno de los totales. Por ello, en la decisión final de First Dates no hubo sorpresas.

Mientras que Raúl se mostró abierto a seguir conociendo a la catalana, ella lo frenó en seco. «Tendría una segunda cita porque me han quedado cosas por preguntarte y aclarar», dijo él. «Yo en plan amoroso no, coincido contigo y podemos quedar para hablar de todo lo que tú quieras, el tiempo dirá», sentenció ella.