‘Equipo de investigación’ descubre hoy el producto que ha subido un 300% su precio

Equipo de investigación no para, por eso esta semana Gloria Serra y sus reporteros regresan con un nuevo reportaje dedicado a lo que para los expertos supone una inversión segura. Se trata de un producto que en momentos de incertidumbre, como el que vivimos actualmente gracias a conflictos bélicos y al reciente apagón que dejó a España a oscuras, ha vuelto a revalorizarse. Desde las 22:30 se descubrirá el motivo de que su precio hay aumentando un 300 % y las razones para seguir apostando por él como inversión.

Tras descubrir hace siete días cómo viven los llamados preparacionistas, es decir, las personas que viven siempre alerta ante una posible catástrofe, el espacio de laSexta se centra esta semana en el metal más preciado del mundo. La fiebre del oro, así se titula el reportaje de esta semana, en la que repasarán cómo ha evolucionado su precio en los últimos años. Este interés llega después de que la guerra en Ucrania, el conflicto por los aranceles impuestos por el Gobierno de Trump y de que España se fuese a negro por completo, haciendo casi imposible acceder al dinero de nuestras cuentas durante casi 24 horas.

En este momento el oro, más que nunca, se ha convertido en un refugio ante situaciones de incertidumbre, por eso ha logrado alcanzar por primera vez el precio de 3.000 euros la onza, lo que supone una subida del 300 % en los últimos años.

Tanto es el interés, que muchos ciudadanos han empezado a invertir en lingotes que se venden en centros comerciales o supermercados, la forma más sencilla de obtener este metal tan valorado. De esta manera es posible tenerlo al alcance sin grandes complicaciones.

Y en un clima de locura como el que se vive, muchos se preguntan si es posible encontrar oro en nuestro país, siendo Asturias el lugar en el que más posible sería encontrarlo. Se estima que podría haber más de 300 toneladas enterradas, aunque no todo el mundo apuesta por su extracción.

Vecinos y ecologistas de las zonas señalas donde podrían encontrarse aseguran que el arsénico para extraer el oro puede devastar los mares y la tierra de sus pueblos.

España tiene una importante reserva de oro

En propiedad de nuestro país hay nueve millones de onzas de oro, una cantidad que se ha mantenido en nuestro poder desde el año 2007, momento en el que se realizó la última venta por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En aquel momento se realizó esta operación antes de la gran crisis del año 2008 y que el propio presidente negaba meses antes.

El lugar en el que se guarda es una cámara acorazada que se encuentra bajo el patio de operaciones del Banco de España, apenas a unos metros de la fuente de la Cibeles, en Madrid. Allí se encuentra un enorme búnker que es capaz de inundarse de agua en caso de que alguien no autorizado consiga entrar en él, lo que lo convierte en una auténtica trampa mortal, por lo que nadie, que se sepa, ha intentado hacerlo. Series como La casa de papel o la película Way Down han fantaseado con esta posibilidad, pero, por el momento, se ha quedado en sólo eso.

Equipo de investigación hablará de este asunto esta noche a partir de las 22:30 h en una nueva entrega que se podrá ver en laSexta.