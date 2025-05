Bertín Osborne explica por qué se sienta así en el sofá de ‘Tu cara me suena’

Bertín Osborne ha llegado como la gran estrella de la presente edición de Tu cara me suena, aunque sus resultados no están siendo tan buenos como eran de esperar. El cantante y presentador ya ha ganado una gala, pero todavía está lejos de los primeros puestos de la clasificación, donde se esperaba que pudiera estar desde un principio. El concursante está tardando más de lo esperado en adaptarse al programa, pero no es el único problema que está teniendo, ya que muchas de las críticas que está recibiendo llegan por su comportamiento en el plató, en concreto por su forma de sentarse en el sofá junto a sus compañeros.

El salto generacional entre Bertín y muchos de sus compañeros es enorme. A sus 70 años, está compartiendo concurso con Melani, que tiene 17 años, y con Yenesi, un referente generacional para muchos jóvenes gracias a su popularidad en redes sociales. Esas diferencias no son tan grandes con otros compañeros como Goyo Jiménez, Manu Baqueiro o incluso Ana Guerra, que siempre reman a su favor y se muestran cómplices con él para ayudarle a integrarse en un grupo tan especial.

Una de las imágenes que más comentarios generó durante el estreno del programa fue la de ver al propio Bertín sentado con las piernas completamente abiertas, ocupando una gran parte del sillón debido a su gran altura. Para muchos eso fue un gesto machista, conocido como manspreading.

Este gesto, muy criticado por ser utilizado en el transporte público por muchos hombres, fue afeado por los espectadores, pero hasta seis semanas después de su estreno, no ha llegado una respuesta del concursante. En la gala del viernes 16 de mayo, Manel Fuentes le decía que sus compañeras, precisamente Yenesi y Melani, no tenían casi sitio para sentarse.

«Yo me siento así, esto es lo que hay, chicos», ha sido la escueta respuesta que ha dado el artista. Con las risas de sus compañeros e incluso del presentador, quedaba claro que se trataba de algo acordado, por eso no han vuelto a tratar el tema para no darle más recorrido.

Lo cierto es que, aunque pueda parecer un gesto de mala educación, la gran altura que tiene, casi dos metros, es un inconveniente para Osborne. Muchos espectadores recordarán verle en Mi casa es la tuya o en El show de Bertín sentado de formas casi imposibles, utilizando en muchos casos un sillón para sus entrevistas.

Este truco lo utiliza para poder sentarse estirado y evitar dar esa imagen por la que tanto se le está criticando en las últimas semanas. Muestra de que está integrado con sus compañeros, es que Yenesi le ha preguntado si actualmente tiene un «crush», una forma de hablar de un enamoramiento.

Bertín ha respondido con un «no» rotundo, ya que ha dicho muchas veces en los últimos tiempos que no tiene ninguna intención de volver a enamorarse después de su divorcio de Fabiola Martínez, madre de sus dos últimos hijos. De esta manera quiere evitar más polémicas tras ser padre junto a Gabriela Guillén, puesto que no se está implicando en el cuidado de su último retoño.