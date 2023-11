Si siempre has sido ama de casa esta es la pensión que te corresponde: comprueba si cumples los requisitos

Si siempre has sido ama de casa, no puedes acceder a la pensión contributiva por jubilación. Sin embargo, existe una alternativa con la que puedes cobrar hasta 6.784 euros anuales, siempre y cuando cumplas una serie de requisitos. Se trata de la pensión no contributiva de jubilación, gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Pensión no contributiva para ama de casa

«La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva», detalla el Imserso.

Está específicamente dirigida a aquellas personas que no tienen los 15 años mínimos que exige la Seguridad Social para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación. Por lo tanto, es una alternativa excelente para amas de casa, aunque deben cumplir algunos requisitos para optar a ella.

Tras la revalorización de las pensiones aprobada en los Presupuestos Generales del Estado, la cuantía mínima de la pensión no contributiva de jubilación es de 121,15 euros mensuales.

La persona debe tener al menos 65 años y haber vivido legalmente en España durante un período de 10 años o más. Si vive de forma independiente, sus ingresos anuales no deben exceder los 6.784,54 euros. En el caso de vivir con otras personas, el límite dependerá de la unidad de convivencia y del número de integrantes en el hogar. No se deben superar las siguientes cifras.

Si vive solo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado:

2 convivientes : 11.533,72 euros al año.

: 11.533,72 euros al año. 3 convivientes : 16.282,90 euros al año.

: 16.282,90 euros al año. 4 convivientes: 21.032,08 euros al año.

Si vive con los parientes consanguíneos con los que conviven, están alguno de sus padres o hijos:

2 convivientes : 28.834,30 euros al año.

: 28.834,30 euros al año. 3 convivientes : 40.707,25 euros al año.

: 40.707,25 euros al año. 4 convivientes: 52.580,20 euros al año.

Solicitud

Las solicitudes para obtener la pensión no contributiva se tramitan a través de las comunidades autónomas que tienen transferidas las funciones y servicios del Imserso . Sin embargo, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, este proceso se realiza directamente por el Imserso.

Los interesados pueden presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o en cualquier otra oficina de la Seguridad Social, en las que facilitarán el impreso correspondiente. También se puede enviar la solicitud por correo postal.

Además, existe la posibilidad de presentar la solicitud y la documentación necesaria a través de Internet, accediendo a la Sede Electrónica de la administración correspondiente.