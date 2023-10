Si esta es tu profesión, esto te interesa: el SEPE busca personal para el sector y no hace falta experiencia

El SEPE busca personal para este sector y no hace falta experiencia, una forma de ganarse la bien con un buen sueldo quizás nos esté esperando. A la hora de encontrar trabajo es importante buscar aquellas ofertas más numerosas. Son los perfiles que más se necesitan y nos ayudarán a tener siempre un sueldo a final de mes. Si quieres dar un giro a tu trabajo y quieres hacerlo con un trabajo fijo y estable, toma nota de qué sector busca personal según el SEPE.

El SEPE busca personal

Este es el sector para el que no hace falta experiencia, siempre necesita trabajo y los sueldos no son nada malos. El campo español necesita mano de obra, por lo que hay dos perfiles que siempre están activos en el SEPE, quizás te interesen para hacerte con un trabajo estable o una carrera profesional con la que no habías caído.

Un agricultor tiene un salario medio de unos 1.085 euros mensuales, mientras que un Ingeniero Agrónomo, cobra unos 30.000 euros anuales de base. Por lo que es una posible forma de ganarse la vida que te dará un trabajo donde podrás crecer y empezar desde cero sin experiencia.

Estas son las ofertas que nos están esperando y que quizás nos interesen, en estos días, para hacernos una idea de donde podemos trabajar, hay estos trabajos en busca de personal:

Profesional de agricultura en Toledo, sueldo 1.400 euros al mes. Para trabajar en plantaciones, despedregados y arranque de viñedos.

Oficial de agricultura en Valencia. Para poda, manejo del tractor, desbroce, y labores de mantenimiento del campo.

Auxiliar de ventas y agricultura en Toledo. Para trabajar en pequeños cultivos e invernaderos. Además, se trabajará con animales de granja. Se pide carné de conducir de tipo B.

Responsable de cultivo en Segovia. Robert Walkers busca un responsable de cultivo y operaciones (en la fresa). Sueldo de 45.000 euros anuales, experiencia de más de 5 años, con contrato fijo y jornada completa.

Encargado de campo de cultivo leñoso. Sueldo 28.000 euros. Empresa especializada en cultivo de pistacho.

Ingeniero comercial de agricultura ecológica para Valladolid. Atención al cliente e identificar las necesidades que demanda el mercado.

Podemos probar suerte en el sector agrario español que seguro que nos traerá buenas ofertas y quizás una oportunidad de reinventarnos.