El SEPE avisa: puedes recibir 10.080 euros si has perdido tu primer empleo y no tienes esto

Si estás trabajando y te despiden o finaliza tu contrato y no te renuevan, debes acudir al SEPE para poder solicitar una prestación por desempleo, pero lo cierto es que debes también haber cotizado un mínimo y en el caso de que lleves menos de un año trabajando, es posible que te preguntes qué hacer si te han dicho que no tienes derecho a paro. Toma nota entonces del aviso del SEPE porque puedes recibir 10.080 euros si has perdido tu primer empleo.

El subsidio para quienes han perdido su primer empleo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recuerda a todas las personas que han perdido su primer empleo y no tienen derecho a la prestación contributiva por desempleo, comúnmente llamada el paro, que existe también un subsidio por desempleo por cotizaciones insuficientes, que puede cobrarse hasta 30 meses, por lo que puede llegar a los 10.080 euros en total, siempre que se cumplan una serie de requisitos entre los que está, no percibir rentas.

Por otro lado, no es una ayuda fija sino que va varía en función de los meses que se tengan cotizados. Además, dependerá también de si se tienen cargas familiares o no, por lo que en el caso de querer solicitarla, deben conocerse bien todos los requisitos al respecto.

Requisitos para cobra el subsidio por desempleo por cotizaciones insuficientes

Según explica el SEPE, para acceder a este subsidio es necesario haber cotizado por desempleo al menos 3 meses si se tiene responsabilidades familiares o al menos 6 meses si no se tiene. Además, se debe estar inscrito como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad.

Otro requisito importante es no percibir rentas de cualquier tipo superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, que no superen los 810 euros mensuales, teniendo en cuenta la cuantía actual de 1.080 euros establecida para el SMI.

Duración y cuantía del subsidio

La duración y la cuantía del subsidio dependerán del número de meses cotizados y de si se tiene o no responsabilidades familiares. La cuantía mensual es igual al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), lo que equivale actualmente a 480 euros.

Si se tiene responsabilidades familiares, el subsidio durará 3, 4 o 5 meses, si se ha cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente. Si se ha cotizado 6 o más meses, el subsidio durará 21 meses. Esto supone una cuantía total de entre 1.440 y 10.080 euros.

Si no se tiene responsabilidades familiares y se ha cotizado 6 o más meses, el subsidio durará 6 meses. Esto supone una cuantía total de 2.880 euros, pero puede prorrogarse hasta los 21 meses, es decir, 10.080 euros.