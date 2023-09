La Seguridad Social no volverá a meterse contigo: puedes cobrar estas dos pensiones a la vez

Cobrar dos pensiones a la vez es posible, la Seguridad Social ya no volverá a meterse contigo, sino todo lo contrario. Los nuevos tiempos han dado lugar a una sociedad muy distinta, pensiones cada vez más bajas y una pandemia de por medio, han dado lugar a una serie de anomalías que hacen que la población se pregunte, si es capaz de percibir dos pensiones a la vez. Es lo que pasa con la pensión de jubilación y la de viudedad que pueden recaer, por desgracia, en una misma persona.

A la hora de cobrar dos pensiones, la persona que las recibe no debe dar ninguna explicación, por desgracia es posible y compatible con una pensión de jubilación, otra de viudedad.

La pensión de viudedad se otorga después de que el miembro del matrimonio haya fallecido. Con ella se recibe un dinero que puede llegar a complementar la pensión de jubilación convencional. Es posible cobrar ambas y, además, la ley así lo admite, pero cuidado, hay un máximo que se puede percibir.

Tal y como han advertido los expertos de la Seguridad Social, no hay ningún problema cobrando dos pensiones, pero debes tener en cuenta que estamos ante la percepción de dos sueldos. Al final del recorrido para que no haya problemas, no debe suponer una cifra superior al límite marcado por ley.

Es decir, ambas pensiones no pueden superar los 3.058,81 euros mensuales o los 42.823,34 euros anuales. Un dinero que se considera está por encima del máximo permitido por lo que, en ese caso, si que sería imposible cobrar las dos pensiones si sobrepasan juntas ese dinero. Algo que difícilmente pasará, teniendo en cuenta que la pensión de viudedad es mínima prácticamente.

Lo que se cobra, es simplemente un complemento para vivir, no un sueldo digno. Es lo que pasa con muchas personas que se han quedado viudas con hijos en edad laboral, por lo que deben seguir trabajando y cobrando la pensión para sacar a su familia adelante con unos sueldos que cada vez son más bajos. Si tenemos en cuenta lo que cuesta vivir una vida digna toda ayuda es poca.