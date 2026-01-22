La Seguridad Social confirma la subida de las pensiones en 2026 y ésto es lo que vas a cobrar: la tabla oficial

En los próximos días, 9,4 millones de personas en España recibirán la pensión correspondiente al mes de enero con la subida programada para 2026. Desde el 1 de enero las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares suben un 2,7% tras su aprobación por el Consejo de Ministros y posterior aprobación en el BOE. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones 2026.

La subida de las pensiones de 2026 fue confirmada a finales de 2025 tras la publicación del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogaron determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Dentro de este paquete de medidas aprobado por el Gobierno, se incluyó la subida de pensiones para 2026, que suben un 2,7% conforme a lo dispuesto en la Ley 21/2021, que establece que las pensiones contributivas tienen que subir conforme a la variación media del IPC anual.

Así quedan las pensiones con la subida en 2026

Esta subida de las pensiones en 2026 afectará a los 9,4 millones de pensionistas que en España son beneficiarios de más de 10 millones de pensiones contributivas. Este incremento del 2,7% hará que las pensiones medias del sistema se incrementen en 498 euros mensuales, mientras que la pensión media de jubilación, que reciben 6,6 millones de personas, subirá 572 euros al año. El incremento será de entre 30 y 92 euros mensuales, dependiendo de la carrera de cotización de los beneficiarios.

Este año también la pensión máxima del sistema de la Seguridad Social sube a razón de un 2,815%, quedando en 47.034,4 euros, que en 14 pagas equivale a 3.359,6 euros al mes. Por su parte, la pensión mínima de jubilación sin cónyuge a cargo será de 897 euros (9.442 euros anuales) y la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo queda en 936,20 euros, 13.106,80 euros anuales. Las pensiones no contributivas de jubilación y de invalidez también subirán un 11,4% hasta llegar a los 8.803,2 euros anuales, que son 628,8 euros al mes.

Así quedan las pensiones tras la subida en 2026:

Pensión de jubilación media: 1.544 euros al mes.

Pensión de incapacidad permanente media: 1.239 al mes.

Pensión de viudedad media: 958 euros al mes.

Pensión en favor de familiares: 760 euros al mes.

Pensión ordinaria media: 541 euros al mes.

Pensión máxima: 3.359,6 euros al mes – 47.034,4 euros.

Pensión mínima sin cónyuge a cargo: 897 euros – 9.442 euros anuales.

Pensión mínima con cónyuge a cargo: 936,20 euros – 13.106,80 euros anuales.

Pensión no contributiva: 628,8 euros – 8.803,2 euros anuales.

¿Cuándo se pagan las pensiones en enero?

Durante estos días, los 9,4 millones de beneficiarios de una pensión contributiva recibirán su primer ingreso con el incremento del 2,7% y los pensionistas que tengan su ‘nómina’ domiciliada en Bankinter cobrarán a partir de este jueves 22 de enero. A partir del viernes recibirán el ingreso con la subida los clientes de Banco Sabadell, Banco Santander e IberCaja. A partir del fin de semana será el turno de los pensionistas que tengan la pensión domiciliada en CaixaBank, BBVA, ING, Abanca y Laboral Kutxa. Estos son los días en los que los pensionistas cobrarán la pensión del mes de enero: