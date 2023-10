El sector textil ya confirma un descenso del consumo, las ventas continúan un 20% por debajo de las cifras de 2019. «Hasta septiembre acumulamos una subida de las ventas del 3,8%, es positivo pero es muy poco. En 2022, el crecimiento fue del 13,8% con respecto al ejercicio anterior, esto significa que aún estamos lejos de los datos de prepandemia, un 20% por debajo», explica a OKDIARIO el presidente de la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola.

Al respecto, Zamácola asegura que el sector está preocupado por los ingresos, pero aún más por los márgenes. «Se han incrementado mucho los costes de las ventas, los costes laborales y las materias primas y los ingresos no están acompañando», apunta el presidente de la patronal textil. Además, añade que a esto se suma que el sector no puede trasladar este aumento de los costes a los precios de venta «porque el cliente no está dispuesto a pagarlo».

Las ventas del sector textil en el mes de septiembre se han incrementado sólo un 1,2% respecto al mismo período del año pasado, el menor repunte de todo el ejercicio. Así, el crecimiento en el acumulado anual se sitúa un 3,8% por encima de la cifra registrada en los nueve primeros meses de 2022.

¿Qué afecta?

Acotex califica el ligero alza de septiembre como «un incremento de ventas prácticamente nulo» motivado principalmente por las altas temperaturas. Al clima se suman otras variantes como la subida de los tipos de interés, que afecta directamente a las cuotas de las hipotecas y el encarecimiento de la cesta de la compra, entre otras variantes, hacen que «el cliente tenga cada vez menos renta disponible», argumenta la patronal.

Según el último barómetro mensual de Acotex, el incremento del mes de septiembre es dos puntos inferior al 3,2% que creció en el mes de agosto, que, a su vez, era el repunte más moderado hasta la fecha. No obstante, el peor mes del ejercicio ha sido mayo, con un descenso del 5,7%, lastrado también por la meteorología.

«El cliente tiene cada vez menos renta disponible, se empieza a notar un descenso en el consumo», afirma el presidente de Acotex. Por todo ello, la patronal textil vaticina un último trimestre del año «con mucha incertidumbre por los datos macro económicos, formación del gobierno y preocupación en la venta de las prendas de otoño/invierno por la climatología, con temperaturas muy elevadas en el comienzo de este último trimestre».