Más de 80 representantes de toda la cadena de valor del sector del tabaco y la nicotina en Europa han enviado una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al comisario responsable de fiscalidad, Wopke Hoekstra, y a los 27 ministros de Finanzas de los Estados miembros de la UE, en la que expresan su profunda preocupación por la revisión propuesta por la Dinamarca sobre impuestos especiales del tabaco.

En concreto, la propuesta de la Comisión Directiva incluye un aumento del 140% en los impuestos especiales sobre los cigarrillos, del 260% sobre el tabaco de liar y subidas importantes en los productos sin humo. Estos últimos productos, según las pruebas disponibles que tienen en cuenta un cambio completo por el cigarrillo, suponen un riesgo menor que este.

Según el sector, la subida de impuestos que ha planteado Bruselas puede llegar a tener consecuencias dramáticas en la economía, la sociedad y la salud pública. Los representantes consideran que también socavará los propios objetivos de salud de la UE al hacer que estos productos sin humo sean prohibitivamente caros.

En la carta enviada a las autoridades, el sector del tabaco ha denunciado que la propuesta frenaría el crecimiento, la investigación y la innovación, sin ofrecer a cambio mejoras significativas en materia de salud. Además, los profesionales han recordado que aportan 224.000 millones de euros al PIB de la UE y dan empleo a más de 2 millones de personas en toda Europa.

Además, los ingresos fiscales que se obtienen gracias a esta actividad ya ascienden a los 112.900 millones de euros, más de la mitad de todo lo que aportan a todas las economías comunitarias.

En la misiva, los que llevan a cabo esta actividad han argumentado que una fiscalidad excesiva corre el riesgo de alimentar el comercio ilícito y la delincuencia organizada, que ya cuesta a los gobiernos 17.000 millones de euros en pérdidas de ingresos.

El sector del tabaco y los impuestos

El sector del tabaco y la nicotina considera que la propia evaluación de impacto de la Comisión subestima el daño económico, algo que iría en contra de la agenda de competitividad de Europa, incluidas las recientes conclusiones de Mario Draghi. También consideran que, de salir adelante, esta medida agravaría la inflación en un 0,5%, lo que afectaría más a los ciudadanos con menores ingresos.

Así, los representantes han asegurado que Francia y los Países Bajos demuestran las consecuencias de este enfoque de altos impuestos, con un auge del comercio ilícito, pérdida de ingresos fiscales y ausencia de reducción de la prevalencia del tabaquismo.

Por otro lado, los firmantes piden un enfoque razonable y basado en la ciencia que reconozca que los diferentes productos del tabaco y la nicotina tienen diferentes perfiles de riesgo, y que apoye concretamente el objetivo de Europa de alcanzar una prevalencia del tabaquismo inferior al 5% para 2040. También instan a los Estados miembros a que mantengan el control soberano sobre los niveles de impuestos especiales, en consonancia con las prioridades nacionales en materia de economía y salud pública.

El mensaje es inequívoco: una fiscalidad excesiva e indiferenciada es un instrumento contundente que corre el riesgo de socavar el empleo, la salud de los ciudadanos, la inversión, las finanzas públicas y las empresas legítimas. Las redes criminales serían las únicas beneficiadas, según ellos.

Por último, la industria insiste en que está dispuesta a participar de forma constructiva en la configuración de un futuro en el que la innovación, el crecimiento económico y la competitividad se alineen con los objetivos de salud pública de Europa.