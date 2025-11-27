El sector audiovisual de Canarias presume en Madrid de un talento local «muy competitivo»

Más de 50 empresas canarias del sector audiovisual y de videojuegos se han reunido en Madrid con responsables de compañías del resto de España para promover el talento local y las ventajas competitivas del archipiélago para producciones cinematográficas, series y videojuegos.

El encuentro, celebrado el miércoles por la noche en la emblemática Plaza de Callao, fue organizado por la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), en colaboración con el Clúster Audiovisual de Canarias y las asociaciones regionales de videojuegos ACADEVI y ARCADEV. El objetivo principal del evento fue que las empresas canarias amplíen su networking con compañías peninsulares y generen nuevas oportunidades de negocio y colaboración.

Canarias, lugar de creaciones audiovisuales

Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, indicó que la delegación canaria estaba compuesta por 50 empresas que mantuvieron encuentros con 160 compañías de la península. Cabello destacó el “ecosistema audiovisual y de videojuegos de Canarias altamente competitivo a nivel internacional” y señaló las ventajas fiscales exclusivas de la región ultraperiférica, como el impuesto de sociedades al 4% para empresas de la Zona Especial Canaria (ZEC).

Según Cabello, un tercio de los rodajes realizados en España el año pasado se llevaron a cabo en Canarias, y tres producciones de animación con participación canaria fueron nominadas a los Premios Goya 2024. En el ámbito de los videojuegos, muchas franquicias internacionales incluyen el sello de producción canaria.

Más de 200 millones de euros en películas y series

Los datos de Proexca muestran que en 2024 el archipiélago generó más de 218 millones de euros por rodajes de películas y series, un aumento del 50% respecto al año anterior. Se registraron 154 rodajes, un 17,6% más que en 2023, y se crearon 14.000 empleos directos, lo que representa un crecimiento del 40% interanual.

El subsector de la animación también sigue creciendo, con una veintena de estudios entre Gran Canaria y Tenerife y 26 producciones realizadas en 2024. Este tipo de iniciativas refuerzan la presencia de Canarias como un destino estratégico para la producción audiovisual y de videojuegos, consolidando al archipiélago como un hub creativo con ventajas fiscales y profesionales de primer nivel.

Fresnadillo, ganador del Goya a la dirección novel por Intacto, celebró el encuentro y subrayó que Canarias se ha consolidado como un lugar clave para la cinematografía mundial y “referencia absoluta” para rodar producciones de gran envergadura. “Creo que hemos conseguido que el tejido industrial y empresarial canario convierta al sector audiovisual en un sector estratégico y, de esa manera, dar a conocer un lugar que tiene un potencial no solamente paisajístico, sino también humano a nivel técnico, empresarial y creativo”, concluyó.

La actriz Toni Acosta, canaria de éxito

Por su parte, Toni Acosta, que regresará el próximo año a su Tenerife natal para protagonizar la serie Trazos ocultos, describió Canarias como “un paraíso para rodar, porque en muy poco espacio tienes de todo: montaña, mar, frío, calor, selva… y es muy fácil mover a los equipos”.