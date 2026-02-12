Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) anuncia hoy una nueva alianza entre su marca icónica Schweppes, en los territorios propiedad de Suntory, y el prestigioso torneo de tenis de talla mundial Roland-Garros. En virtud de este acuerdo, Schweppes se convierte en proveedor oficial del torneo durante los próximos tres años.

Dos iconos, la combinación perfecta

Roland-Garros es uno de los cuatro torneos de tenis más prestigiosos del mundo y un evento de referencia en el calendario deportivo internacional. Organizado por la Federación Francesa de Tenis y celebrado anualmente en París, el torneo se remonta a 1891 y se disputa en el Stade Roland-Garros desde 1928. Como único Grand Slam que se juega sobre tierra batida, es reconocido por exigir una precisión, resistencia y maestría excepcionales al más alto nivel del deporte.

Para Schweppes, esta colaboración es una invitación para que los aficionados se tomen su tiempo y disfruten plenamente de la experiencia Roland-Garros, abrazando los momentos de sofisticación y placer que caracterizan al torneo. La unión entre Schweppes y Roland-Garros establece una asociación a largo plazo entre dos nombres prestigiosos, unidos por una misma apreciación del legado, la precisión y la excelencia. Más allá de los partidos, Roland-Garros destaca por su atmósfera única, sus rituales y su estética, donde la distinción y el disfrute se expresan tanto dentro como fuera de la pista.

Fundada en 1783, Schweppes es una de las marcas de bebidas más icónicas del mundo y pionera en el desarrollo de refrescos carbonatados. Posicionada como una bebida para adultos exigentes, Schweppes es conocida por su sabor refinado y por sus ocasiones de consumo premium. Como marca que siempre ha valorado la artesanía y la sofisticación, Schweppes se siente en casa en un entorno donde la calidad, la elegancia y la atención al detalle forman parte esencial de la experiencia.

Esta alianza es la colaboración más reciente entre las marcas icónicas de SBFE y eventos y marcas deportivas de carácter premium. Entre los acuerdos actuales se incluyen Orangina con el Tour de Francia, Lucozade con el Liverpool FC, así como con la selección nacional de fútbol de Inglaterra. «Roland-Garros es una celebración de la excelencia, la elegancia y los momentos atemporales — valores que conectan profundamente con Schweppes», afirma Tanneguy Desmarest, director de Marketing de Schweppes.

«Con esta colaboración, invitamos a los aficionados a saborear la experiencia y a abrazar el arte de tomarse su tiempo en Roland-Garros. Cada partido, cada sorbo, es una oportunidad para disfrutar de los placeres más refinados de la vida».

Stéphane Morel, CEO de la FFT, anunció: «Estamos extremadamente orgullosos de dar la bienvenida a Schweppes como Proveedor Oficial de Roland-Garros. Esta nueva colaboración refleja nuestro compromiso compartido con la excelencia y nos permitirá enriquecer la experiencia de los espectadores con los refrescos distintivos e icónicos de Schweppes, reforzando así el espíritu único del torneo.”