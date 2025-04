Sanidad pide dejar de consumir éste producto inmediatamente: lo venden en los supermercados

En ocasiones, algo que nos parece tan normal como abrir una lata en conserva puede conllevar un riesgo para la salud sin que seamos conscientes de ello. Lo cierto es que hay productos que, aun estando refrigerados y envasados, pueden suponer un peligro si no han seguido los controles sanitarios adecuados. Por eso, cuando una alerta sanitaria se hace pública, no hay que tomarla a la ligera, y mucho menos si proviene de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Toma nota porque esta es la alerta que Sanidad ha lanzado sobre un producto que seguro has visto en el supermercado.

Esta vez, la voz de alarma de Sanidad ha sido clara y contundente sobre un producto en específico y cuya distribución podría haber alcanzado diferentes puntos del país. La alerta no está dirigida únicamente a colectivos vulnerables, como suele ser habitual, sino que va destinada a toda la población por el elevado riesgo que implica. El foco de atención está puesto sobre un lote concreto de boquerones en aceite y ajo contaminado con una bacteria peligrosa: Listeria monocytogenes. La recomendación sanitaria no se limita sólo a evitar su consumo. Las autoridades han detallado el producto exacto, su fecha de caducidad, el lote afectado y las consecuencias que podría acarrear su ingesta. Todo ello para que, si alguien tiene el envase en casa, sepa identificarlo rápidamente y actuar. Conozcamos ahora qué ha pasado, qué producto está implicado, por qué es tan importante no consumirlo y qué debes hacer si lo has comprado o incluso ingerido.

Sanidad emite alerta sobre éste producto del supermercado

La alerta fue emitida oficialmente por la AESAN tras recibir una notificación urgente de la Comunidad Autónoma de Murcia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). En dicha comunicación se informaba de la presencia de Listeria monocytogenes en un lote concreto de boquerones en aceite y ajo de la marca Iber Cocktail. La gravedad radica en que esta bacteria, aunque en muchos casos puede pasar desapercibida o provocar síntomas leves, puede ser muy peligrosa para ciertos colectivos como mujeres embarazadas, personas mayores o con sistemas inmunitarios debilitados.

La bacteria Listeria monocytogenes es conocida por su resistencia y por poder sobrevivir incluso en ambientes fríos, como en productos refrigerados. La listeriosis, la enfermedad que provoca, puede manifestarse con síntomas que van desde fiebre, náuseas o vómitos hasta infecciones mucho más graves. Por este motivo, ante la detección de la bacteria, las autoridades han sido claras: no consumir el producto bajo ningún concepto y proceder a su retirada inmediata.

¿Qué producto está afectado?

El producto concreto que ha motivado la alerta de Sanidad una semiconserva de boquerones en aceite y ajo, en envases de 110 gramos, de la marca Iber Cocktail. El lote afectado es el BD0-040225, con fecha de caducidad 04/08/2025. Aunque inicialmente su distribución se localizó en las comunidades de Murcia y la Comunidad Valenciana, no se descarta que haya llegado a otros puntos del país a través de canales comerciales habituales.

Este tipo de producto, al tratarse de un pescado marinado y listo para consumir, entra directamente en contacto con el consumidor final sin necesidad de cocinado previo, lo cual aumenta el riesgo si está contaminado.

Qué debes hacer si lo has comprado o ya lo has comido

Lo primero que recomiendan las autoridades sanitarias es comprobar si tienes el producto afectado en casa. Si es así, no lo consumas en ningún caso y deséchalo correctamente. No es necesario devolverlo al supermercado ni guardarlo como prueba: basta con evitar su ingesta. Además, es aconsejable limpiar bien la zona del frigorífico donde haya estado almacenado, por precaución.

En caso de que ya lo hayas consumido, y especialmente si formas parte de un grupo de riesgo, presta atención a los síntomas. Los más comunes son fiebre, dolor muscular, vómitos, diarrea o malestar general, similares a una gripe o una gastroenteritis. Si notas alguno de estos síntomas en las horas o días posteriores a su consumo, acude al médico lo antes posible e informa de la ingesta de este producto contaminado.

Para las mujeres embarazadas, la situación es aún más delicada, ya que la listeriosis puede afectar gravemente al feto. Por eso, en este caso concreto, no se debe minimizar el riesgo, aunque no haya síntomas inmediatos. La prevención y la vigilancia médica son clave.

¿Qué es la listeriosis y por qué hay que tener tanto cuidado?

La listeriosis es una infección causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que suele encontrarse en alimentos como pescados ahumados, quesos blandos no pasteurizados, embutidos o productos listos para consumir, como los boquerones marinados. Esta bacteria tiene una particularidad: puede sobrevivir y multiplicarse a temperaturas de refrigeración, lo que la hace especialmente peligrosa en productos fríos que no se cocinan antes de consumir.

En personas sanas, esta infección puede pasar inadvertida o resolverse como una gripe leve. Sin embargo, en mujeres embarazadas, recién nacidos, personas mayores o pacientes inmunodeprimidos, la enfermedad puede tener consecuencias muy serias: desde infecciones generalizadas hasta complicaciones en el embarazo y el parto.

Por eso, ante cualquier alerta relacionada con la presencia de Listeria, la actuación debe ser inmediata y tajante. No es una exageración: se trata de una bacteria que ya ha provocado brotes graves en el pasado y cuya aparición sigue siendo objeto de un control exhaustivo por parte de las autoridades alimentarias.