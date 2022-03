Ryanair ya amplía la cancelación de sus vuelos desde España a Ucrania y confirma a este diario que no programará más rutas hasta abril por el conflicto bélico que se inició el pasado jueves en el territorio por la invasión de Rusia. Así, la aerolínea ‘low-cost’ se suma a cientos de compañías que han suprimido sus operaciones con el país por el cierre del espacio aéreo.

«Debido al cierre del espacio aéreo ucraniano, todos los vuelos de Ryanair hacia y desde Ucrania han sido suspendidos y retirados de la venta hasta finales de marzo, esto es que en nuestra página web ya se han cancelado todas las rutas previstas para este mes, a la espera de más información de las agencias de seguridad de la Unión Europea (UE) sobre la evolución del conflicto de la invasión de Rusia. Todos los pasajeros afectados, con un vuelo ya comprado, han sido notificados por correo electrónico», explican a OKDIARIO.

La compañía asegura que sigue comprometida con los servicios hacia y desde Ucrania, por lo que espera restablecer los servicios de vuelo allí tan pronto como sea seguro hacerlo. «Pedimos disculpas por estas interrupciones sin precedentes derivadas del conflicto bélico y por las molestias que inevitablemente causarán a nuestros clientes ucranianos», añaden.

No obstante, ante la inseguridad por el recrudecimiento del conflicto en Ucrania, Ryanair no ofrece ninguna opción a compra en su página web para los próximos meses con la conexión entre Kiev y Madrid. Esto es, en la actualidad, no existe ningún vuelo programado para todo 2022. La única forma de entrar en el país sería coger un vuelo a algún país vecino, el más cercano es Polonia, y trasladarse en tren o en autobús. Aunque las comunicaciones, como es lógico por la guerra iniciada ya hace una semana, son imposibles.

Cancelaciones con Rusia

Sin embargo, no sólo las aerolíneas que vuelan a Ucrania desde España se están viendo afectadas, también las que tienen como destino final Rusia por el cierre del espacio aéreo, después de que el domingo 27 de febrero la Unión Europea cerrará su espacio aéreo a todas las compañías rusas, como parte de un nuevo paquete de sanciones a Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. Rusia ha respondido con la misma medida, cerrando su espacio aéreo a 36 países, entre ellos, España.

El aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas tenía previstas un total de 21.548 plazas aéreas con conexión directa con Rusia, unos datos previos a la guerra en Ucrania, y por detrás del aeropuerto de Barcelona (45.314) y Alicante (27.064). También tenían previsto recibir programación rusa los aeropuertos de Valencia (4.098), Tenerife Sur (4.056) y Palma de Mallorca (1.680), según datos de la plataforma tecnológica Mabrian Technologies.