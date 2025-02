Primeros problemas para José Pablo López, nuevo presidente de RTVE tras el asalto del Gobierno a la televisión pública. Su jefa de Recursos Humanos, Ana Cerrada, ratificada por él a finales de enero, ha contratado a Francisco Javier García Ameijeiras para Gestión Administrativa en la Dirección de Radio 1 (RNE), con efectos desde el 5 de febrero. Ameijeiras es el marido de Miguel Ángel Curieses, secretario general de UGT en RTVE, y su contratación se produce en pleno escándalo de la filtración del examen de las oposiciones, por la que están acusados dos trabajadores de UGT.

De acuerdo con los documentos consultados, Ameijeiras tendrá un contrato de sustitución por la baja de Ana María Moreno Arango, que pasa a ser liberada sindical de UGT. Por lo tanto, a la nueva liberada sindical de UGT le sustituirá el marido del secretario general de UGT en la cadena pública. «Ese contrato de sustitución significa que estará en ese puesto hasta que Ana Moreno decida dejar de ser liberada y volver a su puesto», explican fuentes internas.

«Es un caso de nepotismo impresentable», aseguran estas fuentes. «Ameijeiras es uno de los que se han presentado a las oposiciones de RTVE y ha aprobado el primer examen como ayudante de producción. Sin esperar al segundo examen, Ana Cerrada ha decidido contratarle para otra cosa, Gestión Administrativa, y en medio del escándalo por la filtración de los exámenes de la oposición», explican estas fuentes internas.

«Ella dice que no es de UGT, pero está casada con un ex secretario general de UGT en RTVE. No es de UGT, pero este sindicato lleva un año apoyándola para que la nombraran directora de Recursos Humanos. No es de UGT, pero ella era directora del área de Relaciones Laborales de RTVE en la Dirección de Recursos Humanos cuando se produjeron las filtraciones de las oposiciones», señalan.

La filtración de los exámenes de las oposiciones a periodista de RTVE es uno de los mayores escándalos de la cadena en los últimos tiempos, ya que permite al sindicato -de momento, sólo acusado- crear una red clientelar en la cadena para mantenerse como sindicato mayoritario. La justicia ha señalado ya a dos trabajadores de UGT que estaban en el tribunal y la propia RTVE ha abierto expedientes internos a estos dos empleados, adscritos a UGT.

Además, tanto RTVE, como Comisiones Obreras como el sindicato USO -miembros del comité de empresa- se han presentado en el proceso como perjudicados y acusaciones particulares, algo que no han hecho todavía ni UGT ni el Sindicato Independiente (SI), que tienen un pacto desde hace años que les da la mayoría y el control en el Comité.

Se da la circunstancia también de que UGT fue muy crítico con Elena Sánchez, ex presidenta interina de RTVE hasta marzo de 2024 por enfrentarse a Moncloa, y ha defendido tanto a su sustituta, Concepción Cascajosa, como al nuevo presidente, José Pablo López, que sí contaron con el apoyo del Gobierno.

El nombre de Ana Cerrada, situada por López como responsable de Recursos Humanos, no es nuevo dentro de la cadena pública. Su nombre ya salió en 2009, cuando RTVE destituyó a un alto cargo del departamento de Recursos Humanos por contratar como fijo a su hijo. La entonces directora de recursos humanos, Marta Bretos, ya sufrió entonces a Ana Cerrada, que lideró un motín contra ella por la destitución de ese alto directivo que había contratado a su hijo: Cerrada y otros directivos enviaron una carta a Bretos presentando su dimisión. La dirección de la cadena apoyó a Bretos. «Ella quería ser directora de Recursos Humanos ya en ese momento y fracasó», señalan estas fuentes.