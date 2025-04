Revolución en los supermercados: la nueva cadena que está cambiando las reglas del juego

Durante años, las grandes cadenas de supermercados han dominado el mercado con un modelo de consumo basado en la abundancia, la comodidad y, en muchos casos, ofertas y precios rebajados pero que en los últimos tiempos no han dejado de crecer. Sin embargo, algo está cambiando en el comportamiento del consumidor español. La creciente presión económica, impulsada esa subida de precios generalizada, en los productos de consumo, ha obligado a muchas familias a replantearse su manera de llenar la despensa, la nevera y su casa en general. Y en ese nuevo mapa del consumo, hay un nombre que empieza a destacar con fuerza: Sqrups, que ya se conoce como la nueva cadena que está cambiando las reglas del juego de lo supermercados.

Esta cadena, poco conocida hace apenas un par de años, está logrando hacerse un hueco cada vez mayor gracias a una propuesta sencilla pero poderosa: ofrecer productos de primeras marcas a precios muy reducidos. No se trata de una tienda cualquiera ni de un simple supermercado con ofertas puntuales. Sqrups ha importado y adaptado un concepto que en otros países lleva tiempo funcionando: el de los supermercados outlet de alimentación, un formato que permite adquirir excedentes, productos descatalogados o con fecha de caducidad próxima a precios hasta un 80% más bajos. Con una expansión imparable, una facturación que no deja de crecer y una filosofía empresarial que apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad, Sqrups no sólo está revolucionando el sector, sino también las rutinas de compra de miles de personas. Pero, ¿qué hay detrás de su éxito? ¿Y por qué cada vez más consumidores deciden cambiar sus hábitos y apostar por este modelo?

La cadena que cambia las reglas del juego de los supermercados

Lo que diferencia a Sqrups de cualquier otro competidor no es sólo el precio, aunque sin duda es su mayor reclamo. Lo verdaderamente innovador es su forma de operar. La cadena funciona como un gran outlet urbano donde se venden excedentes de producción, productos descatalogados o alimentos cuya fecha de caducidad está próxima pero que aún son perfectamente aptos para el consumo.

Esto le permite ofrecer descuentos que oscilan entre el 30% y el 80% respecto a los precios habituales en otros canales. Para el consumidor, esto se traduce en la posibilidad de acceder a productos de primeras marcas a precios que, en ocasiones, compiten incluso con la marca blanca de las grandes cadenas. Y todo esto sin renunciar a la calidad.

Además, el concepto de Sqrups también apela a una dimensión ética y sostenible: aprovechar productos que de otro modo serían desperdiciados. Esta práctica no solo contribuye a reducir el despilfarro alimentario, sino que también permite a los fabricantes liberar stock y reducir pérdidas. Es, en definitiva, un modelo de negocio que beneficia tanto a la industria como al consumidor final.

Una expansión que no ha dejado de crecer en España

Lo que empezó como una idea innovadora se ha convertido en una expansión vertiginosa en nuestro país. Solo en el año 2024, Sqrups abrió 32 nuevos establecimientos, alcanzando un total de 113 tiendas en todo el país. De ellas, casi la mitad se encuentran en la Comunidad de Madrid, donde su presencia empieza a ser una auténtica amenaza para otras cadenas.

Pero Sqrups no se detiene ahí. Con la reciente adquisición de la cadena alicantina Domti, la compañía ha sumado 19 tiendas más a su red, consolidando su presencia en comunidades clave como la Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. Algunas de estas tiendas aún están en proceso de transformación, pero se espera que en los próximos meses todas funcionen bajo el modelo Sqrups.

La empresa no esconde sus ambiciones: su objetivo es alcanzar las 150 tiendas operativas antes de que acabe 2027. Y, lo que es más importante, lo está haciendo con fondos propios y sin perder el control de su visión estratégica, gracias al respaldo financiero de la gestora Global Social Impact Investments (GSI), especializada en inversiones con impacto social.

El secreto del éxito: cercanía, oportunidad y ahorro

Parte del éxito de Sqrups se basa en una idea simple pero potente: estar donde el consumidor lo necesita. Sus tiendas están ubicadas en entornos urbanos, con locales de tamaño medio (como la nueva apertura en Ciudad Lineal, Madrid, de 140 m²), que permiten una compra ágil, cercana y sin necesidad de desplazamientos largos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SQRUPS +×- (@sqrups_espana)

En ellas, los clientes pueden encontrar más de 1.000 productos distintos, muchos de ellos procedentes de primeras marcas, pero también con una selección variable que cambia constantemente según los lotes disponibles. Esta característica convierte la compra en Sqrups en una especie de búsqueda del tesoro, donde cada visita puede ofrecer nuevas oportunidades.

Además, el componente emocional no es menor: los clientes sienten que están haciendo una compra inteligente, que no están pagando de más y que, de paso, contribuyen a un consumo más consciente y responsable. Y en tiempos de inflación y de presupuestos ajustados, esta sensación de control y ahorro es clave para fidelizar a un público cada vez más exigente.