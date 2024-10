Se revela la cantidad exacta: así queda el Salario Mínimo con la reducción de la jornada laboral

La reciente propuesta de reducir la jornada laboral en España ha tomado fuerza como uno de los cambios más significativos en la normativa laboral, impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esta medida busca reducir las horas semanales de trabajo de 40 a 37,5 horas, y esta semana ha sido debatida en la Mesa de Diálogo Social, donde participaron tanto el Gobierno como sindicatos y la patronal. A pesar de la falta de consenso, especialmente por la negativa de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Ministerio de Trabajo se ha mostrado firme al respecto. La meta es que esta reducción de jornada comience a implementarse en 2024, con un plan progresivo que podría aplicar primero una reducción a 38,5 horas, y posteriormente a las 37,5 horas semanales.

El Gobierno subraya que la disminución de la jornada laboral no debe impactar negativamente el salario de los trabajadores. Esto implica que, aunque se trabajen menos horas, el salario base de los empleados se mantendría estable, y el valor del salario por hora experimentaría un aumento. No obstante, el diálogo entre el Gobierno y la patronal ha sido arduo, especialmente porque entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han expresado su preocupación por posibles efectos económicos. Aun así, el Ejecutivo defiende que mantener el salario mientras se reduce la jornada contribuye al bienestar laboral y a la calidad de vida de los trabajadores sin afectar el poder adquisitivo. ¿Y cómo puede afectar esta reducción con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, que establece el sueldo mínimo que debe recibir una persona por una jornada completa?, aunque el Gobierno sostiene que el salario anual del SMI no debería verse reducido, la propuesta tendrá implicaciones en la remuneración por hora, una cifra clave para los trabajadores en sectores con horarios más flexibles o variables.

Así queda el Salario Mínimo con la reducción de la jornada laboral

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España del año 2024 está fijado en 15.876 euros anuales, distribuidos en 14 pagas. Esto se traduce en un ingreso mensual de 1.134 euros para quienes perciben pagas extra, o de 1.323 euros para quienes reciben las pagas extra prorrateadas en sus nóminas. En términos de ingreso diario, el SMI equivale a 37,80 euros en 14 pagas y 44,1 euros prorrateadas. Por hora, el valor actual del SMI es de 8,28 euros en 14 pagas y de 8,87 euros en 12 pagas, considerando las vacaciones y las pagas extra.

Con la reducción de la jornada laboral, el objetivo es que el salario anual del SMI se mantenga sin alteraciones. Esto significa que, aunque los trabajadores cumplirían menos horas de trabajo, el ingreso total anual no se vería reducido. Sin embargo, al acortar la jornada, el valor del SMI por hora trabajada aumentaría, beneficiando especialmente a aquellos que perciben salarios en función de sus horas trabajadas.

Cambios previstos en el SMI por hora según la reducción de la jornada

El plan de reducción de la jornada laboral contempla una aplicación progresiva, que inicialmente reduciría la jornada a 38,5 horas semanales antes de llegar a las 37,5 horas. Este cambio en las horas trabajadas tendría un impacto en el cálculo del salario mínimo por hora, ya que al dividir el salario anual entre un menor número de horas, el resultado es una cifra mayor en términos de retribución horaria. En concreto, se proyecta que:

Con una jornada semanal de 38,5 horas , el SMI por hora se situaría en torno a los 9,5 euros.

, el SMI por hora se situaría en torno a los Con una jornada semanal de 37,5 horas, el SMI por hora aumentaría hasta alcanzar aproximadamente los 9,75 euros.

Aumento del SMI: un objetivo adicional del Ejecutivo

Además de la reducción de la jornada, el Ejecutivo también tiene en la mira un objetivo adicional: continuar con el aumento progresivo del SMI para alinearlo con el 60% del salario medio en España, una meta que forma parte del programa electoral del actual Gobierno. En 2024, el SMI experimentó un incremento del 5%, y se espera que continúe subiendo en los próximos años, hasta alcanzar la proporción deseada en relación con el salario medio del país.

Para lograr este objetivo, se prevé que el SMI debería incrementarse alrededor de un 4,6% en 2025, siempre y cuando el salario medio no aumente de forma inesperada. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio en España aumentó un 4,1% en 2022, situándose en 26.948,87 euros anuales. Actualmente, el SMI representa un 58,91% de esta cifra, lo que sugiere que el Gobierno deberá continuar ajustando el salario mínimo en los próximos años.

El impacto de la medida en el salario modal y en los trabajadores de bajos ingresos

Aunque el SMI ha ido aumentando para situarse más cerca del salario medio, el salario más frecuente en España, conocido como salario modal, aún se encuentra por debajo de la cifra del SMI. En 2022, el salario modal fue de 14.586,44 euros, lo que significa que muchos trabajadores en España ganan menos que el salario medio del país y están cerca del límite del SMI. Esto pone de relieve la importancia de la reducción de jornada y el aumento del SMI como medidas para mejorar las condiciones de los empleados con salarios más bajos.

El salario modal representa la realidad salarial de una gran parte de la población y evidencia las desigualdades en los ingresos laborales en España. La combinación de una jornada laboral más corta y un SMI que aumente gradualmente permitirá a estos trabajadores alcanzar un nivel de ingresos que se aproxime al salario medio, logrando así una mayor equidad.