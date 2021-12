Renta 4 Banco inicia una nueva etapa en la que quiere ser «más». Por eso, acaba de lanzar un plan que incluye proporcionar a los clientes servicios bancarios básicos, la implantación de un asesor digital inteligente e incrementar el peso de la inversión temática. Con esta nueva hoja de ruta, la entidad busca abrirse a nuevos segmentos de ahorradores en un mundo post coronavirus donde la tecnología cobra cada vez más importancia.

Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco ha explicado ante los medios que esta nueva etapa se basa en la convicción de que se va a producir un “muy elevado crecimiento para el sector de las inversiones” pero también en que “capturar esas oportunidades no va a ser sencillo”.

“Cada día hay más tipos de inversores que demandan más soluciones y que esas soluciones sean más accesibles a través de medios sencillos”, ha subrayado Ureta. La intención es abrirse “a los nuevos segmentos de ahorradores que están llegando y que están por llegar”. Para eso, la entidad pretende “romper la barrera” que existe, tanto física, al contar con un número de oficinas reducido, como de ser un banco enfocado a patrimonios elevados.

Una de las novedades de ese plan Más es ofrecer servicios bancarios básicos a sus clientes, fundamentalmente en el área de pagos y cobros, como domiciliar una nómina, tener una tarjeta bancaria o poder utilizar Bizum. La apuesta por el negocio retail se basa en la atracción de los usuarios que ya tienen una cuenta de inversión en el banco y no quieren tener otra cuenta básica en otra entidad. Aunque desde Renta 4 no han especificado los costes o comisiones que cobrará por estos servicios, pronto se conocerá su “hoja de tarifas”.

La segunda novedad que ha presentado Renta 4 es el asesor digital inteligente, que se encuentra ya en producción. Será lanzado para todos los clientes de la entidad, también para los antiguos, y convivirá con otros servicios como las carteras gestionadas de fondos. A través de un modelo de inteligencia artificial seleccionará temáticas de inversión a través de las búsquedas de Google, lo que Ureta ha calificado como “segunda generación de roboadvisor”.

En un momento en el que se están reduciendo los incentivos a los planes de pensiones, Renta 4 también ofrecerá un planificador financiero, así como soluciones para inversores más sofisticados, como herramientas para trabajar con opciones. Por otro lado, en esta nueva etapa, la entidad también da un elevado peso a la pedagogía y la inversión temática, por ayudar a centrar un mensaje: “retornos por temáticas que generan un bienestar”.

Sin ser un neobanco o neobroker

Ureta ha explicado que Renta 4 ha descartado la idea de crear un neobanco o un neobróker. “La idea que subyace en el neobanco es que esto va de tecnología, basta con poner unas opciones en una app y que con eso ya estamos haciendo una nueva marca. Con todos los respetos, creemos que no es así. Va mucho de tecnología, pero más de saber de inversión y de inversores”, ha subrayado. No han entrado en este segmento porque creen que no hay valor añadido.

Renta 4 ha preferido no cifrar lo que supondrá este giro, que incluye un cambio de imagen corporativa, en su negocio. Eso sí, no descartan la apertura de nuevas oficinas, a pesar de que, según ha indicado Ureta, “no sea su prioridad en este momento”. En la actualidad, la entidad cuenta con una red de 62 oficinas en España y 110.000 clientes. Con un nivel de apertura de 2.000 cuentas al mes, el objetivo es atraer a nuevos clientes “sin competir con la banca comercial en su terreno”.