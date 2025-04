Qué significa el código que llevan grabados todos los huevos que compras: la realidad que no esperas

Seguro que te ha pasado más de una vez, que has ido a abrir el cartón de huevos en la cocina y ves ese código impreso en la cáscara: un número, unas letras, una serie larga que parece colocada de forma aleatoria. Y como la mayoría de nosotros, probablemente nunca te has parado a pensar qué significa exactamente. ¿Es la referencia de lote? ¿Un dato de control sanitario? Pues no. Es mucho más que eso.

Ese código que ves en los huevos guarda más información de la que imaginas. Es una especie de DNI del huevo, donde queda registrada la historia del producto: desde cómo vivía la gallina que lo puso hasta en qué rincón de España (o de otro país europeo) está ubicada la granja de origen. Y si sabes interpretarlo, puedes tomar decisiones de compra mucho más conscientes y alineadas con lo que tú valoras: el bienestar animal, la sostenibilidad o simplemente la calidad. Por ello es importante que tomes nota ya que te lo vamos a contar todo. Porque una vez que entiendas bien ese código, no volverás a mirar igual los huevos que metes en tu cesta de la compra. Y puede que incluso cambies de marca habitual.

El significado del código que ves en los huevos

La primera cifra del código es clave. Es un número entre el 0 y el 3 y, aunque puede parecer insignificante, lo dice todo sobre las condiciones en las que ha vivido la gallina que puso ese huevo. Si ves un 0, estás ante un huevo ecológico. Eso significa que la gallina ha sido criada en libertad, con acceso al exterior y alimentada con pienso ecológico. Además, la granja cuenta con certificación específica, y el envase llevará el correspondiente sello verde. Es la opción más respetuosa con el medio ambiente… y también la más cara, claro.

Si en lugar de un 0 ves un 1, el huevo es campero. Estas gallinas también salen al exterior, corretean por el campo y tienen, como mínimo, 4 metros cuadrados de espacio por animal. Aunque no llegan al nivel de la cría ecológica, su bienestar está bastante asegurado.

¿Ves un 2? En ese caso, hablamos de gallinas criadas en suelo. No salen al exterior, pero al menos no viven en jaulas. Comparten espacios cerrados, con unas condiciones de higiene y movilidad aceptables: cada una tiene al menos 750 centímetros cuadrados para moverse.

Por último, lo peor…ya que los huevos marcados con un 3 proceden de gallinas enjauladas. Literalmente. Apenas pueden moverse, ni abrir las alas, en jaulas del tamaño de un folio A4. Este tipo de cría está siendo cada vez más cuestionado y muchas marcas lo están abandonando. Pero todavía sigue muy presente en los lineales del supermercado.

Qué significan las letras en los huevos

Después del número inicial, el código continúa con dos letras. Este par identifica el país de origen del huevo. Y no, no todos vienen de España. Aunque es lo más habitual, también se importan huevos de otros países europeos.

Por ejemplo, si ves ES, es un huevo español. Pero si pone DE, viene de Alemania. FR es Francia, IT es Italia, PL Polonia… y así hasta completar una larga lista. Estos códigos están estandarizados por la normativa europea, y te permiten saber de un vistazo si el producto ha recorrido medio continente antes de llegar a tu plato. Esto puede ser relevante si valoras el consumo de proximidad o te preocupa la huella de carbono.

Los números siguientes que tienen que ver con la granja de origen

La parte más larga del código también es importante y es lo que menos se suele explicar. Tras el número y las letras, aparecen cinco dígitos más. Los dos primeros indican la provincia española (según el código de la Agencia Tributaria), y los tres siguientes, el municipio. Esto te da una idea bastante concreta de dónde está ubicada la granja. Si tienes curiosidad, puedes buscar esa numeración y averiguar si los huevos vienen de tu misma región o de la otra punta del país.

Y si eso no te parece suficiente, el código aún va más allá. Al final encontrarás una serie de cifras que corresponden al registro de la granja dentro del municipio. Esto identifica de forma exacta la instalación de donde procede el huevo, e incluso puede darte pistas sobre su tamaño o el volumen de producción. Es una forma de transparencia que muchas personas aún desconocen, pero que está ahí para quien quiera mirar.

Un código que sirve para que hagas una mejor elección de compra

A partir de lo explicado podrás seguir comprando huevos sin más, o tal vez decidas hacer un cambio en lo que hasta ahora para ti, era una compra más. Si para ti es importante el bienestar animal, busca el número 0 o 1. Si quieres apostar por lo local, fíjate en las letras y en los dígitos de provincia. Y si lo tuyo es simplemente saber lo que compras, al menos ahora tienes las herramientas para interpretar ese pequeño código que antes parecía indescifrable.

Después de todo esto, seguro que la próxima vez que estés delante de una estantería con diferentes cartones de huevos, ya no elegirás por precio o por costumbre. Porque ahora sabes que ese número, esas letras, esos dígitos, sirven para algo y de alguna manera, para elijas el tipo de consumo que deseas.