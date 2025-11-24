Que no te la cuelen: los trucos que usan las tiendas en el Black Friday para que compres compulsivamente

Llega el Black Friday 2025 y este viernes 28 de noviembre millones de personas se lanzarán a por las mejores ofertas en todo tipo de productos, ya sea moda, electrónica, hogar u otros menesteres. En los últimos años en España se ha implantado el modelo de grandes ofertas de Estados Unidos, pero también hay que andar con precaución de no caer en las trampas de algunos establecimientos. Por ello, un grupo de expertos ha desvelado una serie de trucos para que el Black Friday 2025 no te salga a deber.

El Black Friday ya está consolidado como uno de los grandes eventos del año y durante estos días millones de españoles aprovecharán para hacer las compras de antes de la Navidad. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado una encuesta a gran escala en la que ha sacado una conclusión: 8 de cada 10 ciudadanos intentará aprovechar una de las muchas ofertas que se ofrecerán en moda, electrónica, hogar y otros productos.

Según la OCU, el presupuesto medio que los españoles destinarán al Black Friday es de 219 euros, por encima de los 201 euros previstos para 2024. El 78% de los encuestados confesó que hará al menos una compra durante esta semana, un dato que supera al 72%, que acabó comprando realmente en el Black Friday 2024. Conforme reza este informe publicado en su página web, un 17% de los encuestados tiene la intención de superar los 500 euros en compras durante este tradicional «viernes negro», que hemos traído desde Estados Unidos.

Los trucos para el Black Friday 2025

Durante este Black Friday muchas tiendas y grandes cadenas introducirán grandes ofertas, de las cuales algunas serán radicales, que superen el 50% del valor de un producto. Durante estas semanas también hay que andarse con ojo con los descuentos, que pueden ser fraudulentos, especialmente en los casos de las compras a través del comercio electrónico, lugar más sensible para que los estafadores puedan hacer el agosto este 29 de noviembre. Por ello, una serie de expertos han desvelado algunos trucos para no caer en la trampa durante el Black Friday 2025.

Geeknetic, una página especializada en tecnología, ha publicado un artículo con motivo del Black Friday en el que da una serie de consejos para los ciudadanos que quieran hacerse con una de las llamadas gangas durante este día. Esta página recomienda analizar las ofertas con tiempo de antelación para así poder comprobar con mayor exactitud cuál es el porcentaje de rebaja de los precios. Por ello aconseja «mirar estas campañas con la misma seriedad con la que se analiza un buen monitor, una RAM o un SSD».

«En los últimos días se ha visto un caso claro con el Silicon Power Armor A60 de 2 TB, un SSD externo que durante octubre se mantuvo en torno a los 67 euros y que, a partir del día 28, empezó a subir hasta rozar los 100 euros», explica sobre uno de los productos que se suelen ‘inflar’ en los días previos al Black Friday para que después su porcentaje de descuento resulte más atractivo para los potenciales compradores. Este es un claro ejemplo de las ofertas en las que no puedes caer durante este Black Friday.

Por ello, estos expertos en la materia recomiendan «preparar el Black Friday como se prepara una buena compra» y utilizar «la comparación como antídoto contra el relato único». Estos trucos para el Black Friday van en consonancia con lo que dice la OCU, que ha dejado claro recientemente que es fundamental comparar antes de comprar. Para ello se anima a los usuarios a utilizar herramientas de comparación. También hace un canto a informarse sobre las posibles devoluciones de los productos y siempre guardar el ticket de la compra.