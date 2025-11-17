Comparativa OnePlus Nord 5 vs OnePlus Nord CE5: cuál comprar en Black Friday 2025

Estamos en plena cuenta atrás para Black Friday 2025, y es un momento estupendo para renovar móvil. En este contexto, OnePlus tiene dos apuestas muy interesantes: el Nord 5 y el Nord CE5. Dos modelos que comparten filosofía, pero que apuntan a perfiles distintos.

Lo mejor es que ambos se pueden conseguir con precios rebajados y regalos extra usando el código BLACKFRIDAY2025, así que conviene tener claro cuál encaja mejor con lo que necesitas. Vamos a ponerlos frente a frente en una comparativa clara, para que sepas cuál comprar según tu presupuesto y tus prioridades.

Precios y ofertas Black Friday 2025

Aquí tienes un resumen de lo que ofrecen estas dos versiones durante la campaña. Recuerda, usa el código BLACKFRIDAY2025.

12+512 GB: Antes 559 euros → Ahora 509 euros.

euros → Ahora 509 euros. 8+256 GB: Antes 459 euros → Ahora 409 euros.

euros → Ahora 409 euros. Regalo seguro: Cargador SUPERVOOC 80 W.

Regalo a elegir: Nord Buds 3 Pro / Funda Sandstone / Cristal templado.

Bundles con descuentos extra: Buds 4 (-50%), funda Nord 5 (-30%), protector de pantalla (-30%), adaptador GaN (-30%), cable SuperVOOC 2-en-1 (-40%).

Compra ya tu Nord 5 por (459) 409 euros + regalos

8+128 GB: Antes 359 euros → Ahora 309 euros.

euros → Ahora 309 euros. 8+256 GB: Antes 399 euros → Ahora 379 euros.

euros → Ahora 379 euros. Bundles con descuentos: Buds 4 (-30%), carcasa CE5 (-30%), protector (-30%), adaptador 80 W (-40%).

Compra ya tu Nord CE5 por (359) 309 euros + regalos

Diferencias OnePlus Nord 5 y Nord CE5: comparativa técnica

Veamos en qué se diferencian y qué puede aportar cada uno según el tipo de uso que tengas en mente.

Pantalla

Nord 5: más brillo, mejor tasa de refresco , sensación más premium. Perfecto para quien disfruta de vídeos, series o juegos.

, sensación más premium. Perfecto para quien disfruta de vídeos, series o juegos. Nord CE5: pantalla que cumple perfectamente para su rango de precio, suficiente para redes sociales, navegación por internet y uso diario.

Rendimiento

Nord 5: procesador más potente , multitarea sin problemas, gaming fluido. El rendimiento del OnePlus Nord 5 lo coloca como uno de los mejores móviles calidad-precio del Black Friday.

, multitarea sin problemas, gaming fluido. El rendimiento del OnePlus Nord 5 lo coloca como uno de los mejores móviles calidad-precio del Black Friday. Nord CE5: pensado para usuarios estándar. Va sobrado para WhatsApp, Instagram, TikTok y apps comunes.

Cámara

Nord 5: mejor sensor principal , fotos nocturnas de mejor calidad. La cámara del OnePlus Nord 5 marca la diferencia frente a otros gama media.

, fotos nocturnas de mejor calidad. La cámara del OnePlus Nord 5 marca la diferencia frente a otros gama media. Nord CE5: cámara suficiente para uso casual, fotos de día y recuerdos.

Batería y carga

Nord 5: carga más rápida y estable gracias al SUPERVOOC. La batería del OnePlus Nord 5 aguanta jornadas largas sin problema.

y estable gracias al SUPERVOOC. La batería del OnePlus Nord 5 aguanta jornadas largas sin problema. Nord CE5: buena autonomía, aunque con carga algo más estándar.

Diseño

Nord 5: sensación más premium , materiales de gama media-alta, bordes finos, acabado cuidado.

, materiales de gama media-alta, bordes finos, acabado cuidado. Nord CE5: más sencillo, ligero, funcional. Buen acabado para su categoría.

Consigue ya tu Nord 5 con descuentos y regalos exclusivos

Consigue ya tu Nord CE5 con descuentos y regalos exclusivos

¿Cuál comprar OnePlus Nord 5 o Nord CE5 según tu presupuesto?

Si estabas dudando sobre qué OnePlus comprar, a continuación te dejamos una comparativa clara para que elijas con criterio entre el Nord 5 y el Nord CE5 según tu presupuesto y tus necesidades. Ambos son de los mejores móviles calidad-precio del Black Friday 2025, pero cada uno apunta a un tipo de usuario distinto. Aquí te contamos en qué se notan las diferencias en el día a día y cómo aprovechar los descuentos para que aciertes con tu compra desde el primer momento.

Si tu presupuesto es más holgado y quieres lo mejor posible en gama media

Si quieres potencia, cámaras mejores y un móvil con vida útil larga, el OnePlus Nord 5 es tu modelo. La oferta es potente, incluye regalo fijo más uno opcional, y el rendimiento general es superior. Frente a otros móviles de gama media 2025, el Nord 5 ofrece más por lo que cuesta.

Si tu presupuesto está más ajustado (hasta 300-380 euros)

Si tu presupuesto es ajustado, el Nord CE5 es la mejor compra por debajo de 310 euros este Black Friday. Es básico pero cumple su función, perfecto para estudiantes, usuarios casuales y quienes quieren gastar poco sin renunciar a un móvil fiable.

En resumen:

Si quieres un móvil potente, con mejor cámara y rendimiento → Nord 5.

Si lo que buscas es gastar lo mínimo y tener un móvil cumplidor → Nord CE5.

Recuerda que las ofertas del Black Friday están disponibles hasta el 17 de noviembre y que el código BLACKFRIDAY2025 es imprescindible para aprovechar los descuentos.

Compra ya tu Nord 5 por (459) 409 euros o (559) 509 euros + regalos

Compra ya tu Nord CE5 por (359) 309 euros o (399) 379 euros + regalos

Otras ofertas OnePlus en España

OnePlus no se queda solo en los Nord. También hay rebajas en modelos superiores:

OnePlus 13 (12+256 GB) 1.029 euros → 979 euros. Con regalos a elegir entre Buds 4, power bank, cargador magnético, card holder o funda.

euros → Con regalos a elegir entre Buds 4, power bank, cargador magnético, card holder o funda. OnePlus 13 (16+512 GB) 1.179 euros → 979 euros .

euros → . OnePlus 13R 769 euros → 669 euros.

Estas ofertas OnePlus por el Black Friday son una oportunidad para quienes buscan algo más premium sin gastar demasiado.

Promoción especial: lanzamiento del nuevo OnePlus 15

Con las ofertas por el Black Friday, también llegan buenas noticias: el lanzamiento del OnePlus 15 en España. OnePlus ha preparado una promoción especial para su nuevo buque insignia, con descuentos y regalos que lo convierten en una de las ofertas de móviles más comentadas del momento.

El precio del OnePlus 15 llega rebajado en precompra, acompañado de regalos como los Buds, cargadores y accesorios exclusivos. Es una promoción que marca tendencia y que muchos ya consideran el gran lanzamiento de 2025.

Compra ya tu OnePlus 15 por 1.129 1.029 euros + regalos

El Black Friday 2025 deja claro que OnePlus sigue siendo una de las marcas más competitivas en relación calidad precio. La comparativa OnePlus Nord 5 vs Nord CE5 muestra dos caminos distintos: potencia y vida útil larga con el Nord 5, o ahorro y practicidad con el Nord CE5.

Las ofertas OnePlus durante el Black Friday son de las más atractivas del mercado, y tanto el Nord 5 como el Nord CE5 se colocan entre los móviles recomendados del 2025. Si lo que quieres es el mejor móvil por 300 euros, el CE5 es tu opción. Si lo que buscas es un móvil calidad-precio 2025 por unos 400 euros, el Nord 5 merece la pena.

Y para quienes quieren ir más allá, el OnePlus 13 y el nuevo del OnePlus 15 completan un catálogo lleno de chollos en móviles este Black Friday. No olvides usar el código descuento BLACKFRIDAY2025, porque es la llave para llevarte estos precios y promociones.

Política comercial okshopping