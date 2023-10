Que no te la cuelen: la Policía avisa sobre el peligro de las monedas falsas que parecen euros

Las monedas forman una parte muy importante del día a día de cualquier persona, ya que incluso quienes apenas utilizan el dinero en efectivo llevan siempre alguna monedita por lo que pueda surgir, por ejemplo comprar el pan o dejar algo en una taquilla de un centro comercial, entre otros. Te contamos la seria advertencia de la policía sobre el peligro de las monedas falsas que parecen euros y que están muy presentes en nuestro país… ¡que no te la cuelen!.

Estas son las monedas falas que parecen euros y que debes evitar

El dinero falso está presente en prácticamente cualquier lugar, y es que en muchas ocasiones se detectan tanto billetes como monedas que están destinados a sustituir al de verdad para así ganar ese dinero que realmente no tiene ningún valor, o al menos no el oficial. También se puede dar la circunstancia de que tengas en tu cartera dinero que es de otra moneda pero no te des cuenta porque parecen euros, que es a lo que se refiere este caso.

La Policía ha alertado sobre una serie de monedas extranjeras que parecen euros y se están utilizando en España como si lo fueran, pero realmente no lo son, por lo que no son válidas para pagar en España ni en ningún otro país en el que la moneda oficial sea el Euro. Estas son las monedas falsas que parecen euros y que tienes que evitar: