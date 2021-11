El Green Friday vuelve un año más a Ikea, la oportunidad que estamos esperando para amoblar nuestra casa y cuidar el medio ambiente. Cada vez es más importante reutilizar determinados elementos para evitar crear más residuos en un mundo en el que se tiran muchas cosas que se han quedado casi nuevas. Ikea consciente de la importancia de cuidar el planeta inicia un año más su Green Friday, un evento que se expenderá durante dos semanas, del 15 al 28 de noviembre. Durante estos días se podrán comprar muebles de segunda mano a unos precios increíbles en Ikea.

Ikea inicia el Green Friday este mes de noviembre

El año 2020 el Green Friday de Ikea sirvió para recuperar 300.000 muebles que encontraron dueño y evitaron acabar sus días de una forma muy distinta. Hay casas que se compran con muebles que queremos cambiar o herencias de las que nos queremos deshacer, estos objetos son parte de una historia que puede resurgir de nuevo gracias a Ikea y su iniciativa de reutilización. En este 2021 y a pocos días de que termine la COP26 de la ONU sobre el clima en Glasgow, el Green Friday se convierte en la esperanza para el planeta.

Promoviendo el consumo circular entre los clientes de Ikea, todos los muebles pueden tener una segunda vida. Para incentivar a sus clientes en esta iniciativa, debemos tener en cuenta que acudimos a Ikea para cambiar ese mueble de la abuela que no queremos o esa cama que se ha quedado pequeña, durante estos días se tasarán las piezas al alza. Ganaremos un 50% más si optamos por participar en el Green Friday de Ikea.

Ikea España con esta iniciativa ha cambiado la forma de pensar de muchos que han optado por esta forma de amoblar sus casas. Ahorrando un poco y dando una segunda oportunidad a unos muebles que pueden cumplir perfectamente con sus funciones. Según las estadísticas que baraja la marca, ha inspirado a más de 20 millones de personas que han descubierto las ventajas de reutilizar muebles.

Un año más volverá el Green Friday para servir de inspiración y lo hará durante dos semanas, del 15 al 28 de noviembre empezará la venta de muebles de segunda mano. Si nunca has ido a un evento similar o quieres descubrir una nueva forma de decorar tu casa por poco dinero, no lo dudes súmate al Ikea Green Friday. Deshazte de los muebles que no necesitas y compra los que te harán un uso extraordinario, mientras ayudas al planeta.