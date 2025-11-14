Ponen a prueba el pan de Mercadona y el veredicto es contundente: estos dos son los mejores

¿Alguna vez te has preguntado cuál es exactamente el pan más saludable de cuantos se venden en los supermercados?, lo cierto es que la variedad es amplísima y aunque muchas veces nos dejamos guiar por aquellas recomendaciones que tienen que ver con el hecho de estar elaborado con masa madre o con cereales específicos, la verdad es que ante tantas opciones disponibles no sabemos qué elegir. Por ello, la voz de un experto en la materia puede aportarnos algo de luz y de hecho, ofrecernos la respuesta a nuestra pregunta y en concreto, desvelar cuáles son los dos mejores panes que podemos encontrar actualmente en Mercadona.

La cadena valenciana es famosa por tener siempre un catálogo amplísimo de productos para todos los gustos y en lo que se refiere a pan, no se queda atrás, pero ¿cuál es el mejor de todos?. Recientemente ya os mostramos cuál era la opinión de una nutricionista llamada Andrea Sorinas, que en redes habló de los panes de Mercadona, destacando opciones como el pan de fibra y sésamo, pero ahora tenemos también la opinión de otro experto, en esta ocasión un entrenador personal, que de nuevo en redes, desvela qué panes a su entender son los mejores de este supermercado. En un vídeo que ya supera miles de visualizaciones, el entrenador y experto en fitness conocido como @fitnesswithpablo, ha mostrado cuatro de los panes más vendidos en los supermercados de Juan Roig y de ellos ha elegido a dos como los mejores. ¿Quieres saber cuáles son? Te avanzamos que de nuevo las opciones integrales son las destacadas. Descubramos a continuación cuál es el mejor pan de Mercadona y en concreto, que dos opciones no deberían faltar en tu cesta de la compra.

El mejor pan de Mercadona

El pan es un alimento imprescindible en la dieta de muchas personas. Ya sea para acompañar las comidas, disfrutarlo en el desayuno o preparar bocadillos para la merienda, su versatilidad lo convierte en un producto básico en cualquier hogar. Sin embargo, no todos los panes son iguales y la calidad de los ingredientes con los que se elaboran puede marcar una gran diferencia en su valor nutricional. Por eso, cada vez más consumidores buscan opciones más saludables, alejándose de los panes ultraprocesados con azúcares y aditivos innecesarios. Ante esta demanda, supermercados como Mercadona han ido mejorando su oferta, apostando por productos más naturales y con procesos de elaboración más cuidados para garantizar una opción nutritiva y de calidad. Sin embargo, ante una variedad que es más que evidente puede resultar algo abrumador descubrir cuál es el mejor pan de todos los que ofrece Mercadona.

Para ayudarnos a encontrar esa especialidad que sí o sí deberíamos probar, tenemos la cuenta de TikTok @fitnesswithpablo en la que se ha puesto a prueba algunas de las novedades de pan de Mercadona y entre las opciones disponibles en sus estanterías, ha llegado a una conclusión clara: hay dos que destacan como las mejores opciones. Se trata de panes que no sólo cuentan con un buen perfil nutricional, sino que además están elaborados con ingredientes de calidad, sin conservantes ni aditivos innecesarios.

Pan 100% natural integral

El primer finalista es el pan integral 100% natural, un pan redondo y compacto que facilita cortar rebanadas uniformes. También elaborado con harina integral de trigo, agua, levadura y sal, su textura es más densa que la del anterior, pero igual de satisfactoria. Además, Mercadona lo comercializa en formato de bolsa con dos pequeños panecillos de 165 gramos a 1,50 euros. Perfecto para hacer bocadillos o tostadas.

Nutricionalmente tiene 223 kcal por 100 g, 9,1 g de proteínas y un contenido en fibra que ronda el 7%, que favorece el tránsito intestinal y ayuda a mantener un índice glucémico más estable, evitando picos de azúcar en sangre. Además, panes integrales como este suelen aportar una mayor cantidad de proteínas como ya hemos señalado, lo que los hace más saciantes y contribuyen a una mejor nutrición general.

Pan redondo de cristal 100% natural

El segundo puesto en el ranking de @fitnesswithpablo lo ocupa un pan que ha conquistado tanto por su calidad nutricional como por su sabor. Se trata del pan de trigo de cristal natural que destaca por estar elaborado entre otros, por aceite de oliva virgen extra además de harina de trigo, masa madre, levadura, agua y sal. Nada de conservantes, azúcares ni mejorantes artificiales.

Su perfil nutricional es igual de impresionante: 228 kcal por cada 100 gramos, 7,3 g de proteínas, 43g de hidratos de carbono (la mayoría de lenta absorción gracias a la fibra) y solo 2,3 g de grasas, con un mínimo de 0,4 g de saturadas. Además, su contenido en sal es bajo (1,3%), algo crucial para quienes vigilan su presión arterial.

Este pan, disponible en formato de panecillos, es perfecto para hacer bocadillos. Su miga es esponjosa, y aunque su precio es de casi 2 euros, muchos usuarios aseguran que compite sin complejos con panes de obrador.

View this post on Instagram A post shared by Pablo Personal Trainer (@fitnesswithpablo)

El análisis de estos panes de Mercadona ha dejado claro que la cadena ofrece opciones saludables y de calidad dentro de su oferta de panadería. Tanto el pan de cristal con AOVE como la hogaza integral 100% destacan como las mejores alternativas para quienes buscan un pan nutritivo y sin aditivos innecesarios. Con un perfil nutricional equilibrado y elaborados con ingredientes de calidad, estos panes se convierten en una opción ideal para quienes desean disfrutar del pan sin comprometer su alimentación. Así que, la próxima vez que vayas a Mercadona, ya sabes cuáles son las mejores opciones para llevar a tu mesa.