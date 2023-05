Podemos quiere recuperar las leyes de vivienda de Franco: renta antigua y alquiler indefinido

Podemos quiere recuperar las leyes de vivienda que se impusieron durante la dictadura franquista: la renta antigua y el alquiler indefinido, según consta en su programa marco para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. En concreto, la formación morada tiene como objetivo rescatar el «contrato indefinido de alquiler» y que «el arrendador no pueda rescindirlo», reza su programa

Sin embargo, esta propuesta no es nada novedosa, puesto que Francisco Franco ya aplicó estas medidas en los años 50. Primero con la Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954 y, una década después, en 1964, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El propósito de ambas leyes era impedir la actualización de las rentas y obligar a prorrogar de forma indefinida los contratos de alquiler, lo mismo que quiere imponer la izquierda radical.

Se considera renta antigua a todo aquel contrato de alquiler firmado entre los años 1950 y 1985, que permitía alquilar una vivienda de por vida. Además, estipulaba que el contrato y la renta se alargaban hasta la muerte del alquilado, el cónyuge y los hijos. Estos arrendamientos eran muy beneficiosos para los inquilinos, que apenas tenían ni revisión de precios ni de condiciones. Sin embargo, dañó a muchos propietarios que no pudieron subir la renta durante muchos años, aunque la inflación se disparara o tuvieran problemas económicos, lo que arruinó a muchos arrendatarios.

En 1985 llegó el primer correctivo a la LAU de 1964. Fue el Decreto-ley 2/1985, conocido como decreto Boyer, el primero que intentó acabar con los contratos de alquiler indefinidos. Esta norma eliminó la prórroga forzosa y estableció que la duración del contrato se debía acordar entre arrendador y arrendatario. Ya en 1994, la nueva norma aún hoy vigente estableció una duración del contrato de alquiler de cinco años, que después se ha modificado en más ocasiones.

Contra los propietarios

Ahora, Podemos pretende recuperar estas leyes franquistas, para seguir perjudicando a los propietarios de vivienda en alquiler. En su programa menciona que se implantará «el contrato indefinido de alquiler, que el arrendador no podrá rescindir a menos que necesite la vivienda de forma justificada o se produzca una situación de impago. Esta nueva legislación se podrá adelantar a la aprobación de la ley de vivienda estatal en caso de que se retrase, y también podrá ir más allá de la ley estatal en aquellos casos en los que la normativa autonómica sea más ambiciosa», dice en su programa.

No obstante, con la reciente aprobación de la Ley de Vivienda, el propietario va a tener muy difícil echar al okupa aunque éste no pague el alquiler, si es considerado vulnerable, algo que no es complicado de conseguir. Según establece la normativa, se impedirá echar a okupas que cobren un máximo de 1.800 euros al mes y que deban destinar a pagar el alquiler y suministros (agua, luz, gas, teléfono…) el 30% de sus ingresos totales.

Además de esto, Podemos insiste en la intervención del mercado de los alquileres. En su programa electoral asegura que «se identificarán las zonas en las que el mercado de alquiler de vivienda esté especialmente tensionado por la subida de precios o por la falta de oferta. Se establecerán limitaciones de precios para evitar que en cada zona urbana, y con carácter general las viviendas en alquiler de dimensión adecuada para cada tamaño de unidad familiar, no superen el 30 % de los ingresos medios de la zona».

En sí, su propuesta electoral se conforma de una retahíla de leyes, obligaciones, impuestos y prohibiciones para el sector inmobiliario y, especialmente, para los grandes tenedores, bancos y fondos de inversión.