Lidl tiene el plumas del que todo el mundo habla, por 15 euros nos llevamos a casa un 2 en 1, abrigo y chaqueta de lujo. No hay excusas que valgan cuando tenemos delante una prenda de la calidad de Lidl rebajadísima. Este invierno no pasaremos frío, con una visita a cualquiera de sus supermercados o un clic en su tienda online, nos llevamos a casa un abrigo y chaqueta, de los que impresionan. No te quedes sin el plumas de moda de Lidl antes de que vuelve ve a por él.

Lidl tiene el plumas de moda que va a volar por su precio

Los abrigos tipo plumas son tendencia desde hace unos años, son los únicos que ofrecen el máximo confort posible en días en los que el frío es una realidad. Lidl ha tirado la casa por la ventana con una colección de moda que parece sacada de un catálogo de Zara o de Primark, nada tiene que envidiar a las marcas low cost de moda.

El diseño de esta prenda destaca, estamos ante un 2 en 1 perfecto. Lo podemos llevar como un abrigo, incorporando la parte de abajo o una chaqueta, dejando a un lado la parte superior. Por un precio bajísimo, tendremos dos prendas de abrigo que estarán listas para la acción, combinando con todo nuestro armario.

El negro es el básico que nunca falla. No importa el estilo que llevemos debajo, un plumas negro es capaz de quedar bien con todo. Un chándal o un vestido de fiesta, Lidl ha creado este tipo de chaqueta para que sea una inversión de lo más rentable. Vamos a llevar este plumas durante todo el invierno sin cansarnos de él ni un segundo.

Está preparado para lavarse en la lavadora. La técnica de su tinte asegura que no pierda el color. No tendremos miedo a la hora de hacer cualquier actividad, aunque nos revolquemos por el fango o vivamos una noche de fiesta intensa, al día siguiente nada de oler a tabaco o a tener manchas de vino. En la lavadora, rescataremos este abrigo con olor a limpio para ir a trabajar como si fuera nuevo.

Este plumas se vendía por 20 euros, pero está rebajadísimo y en este momento solo cuesta 15,99. Lo vamos a encontrar en talla S hasta L, teniendo en cuenta que Lidl talla grande y es una prenda para llevar holgada, seguro que encontramos el plumas de nuestros sueños por mucho menos de lo que parece a simple vista.