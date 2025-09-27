Ni pisos ni chalets: los okupas encuentran un nuevo objetivo y cada vez afecta a más gente

La ocupación ilegal de viviendas es un problema creciente en España que genera cada vez mayor preocupación. En el Congreso de los Diputados se ha aprobado en los últimos días una enmienda, a propuesta del PNV, para permitir los desahucios exprés. Aunque ya ha sido incorporada a la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, sigue siendo necesaria una mayor respuesta, ya que, más allá de pisos o chalets, los okupas tienen un nuevo objetivo, las plazas de garaje, que los hará, si cabe, más peligrosos de cara a los propietarios.

Quien tiene una plaza de garaje tiene un tesoro y si es en una gran ciudad, más. En las grandes localidades, esta propiedad privada está muy cotizada y por ello se pagan grandes cantidades, ya sea por la compra o simplemente por el alquiler. En caso de que se produzca un arrendamiento, lo más conveniente es que se realice con un contrato por delante para evitar problemas con alguna de las dos partes o en caso de que se produzca una okupación de la plaza en cuestión.

Más allá de los pisos, que los okupas acudan a las plazas de garaje se ha convertido en una tendencia en las grandes ciudades. Llegar a tu casa o plaza de garaje ubicada en un lugar diferente a tu domicilio y encontrarte la zona en la que aparcas okupada puede ser un gran problema y lo principal que debes saber es que la ley te ampara. Aunque la justicia vaya lenta, lo más importante es que esta okupación tiene fecha de caducidad, aunque la demora pueda llevar a la desesperación.

Qué hacer si okupan mi plaza de garaje

Si llegas a tu plaza de garaje y la encuentras okupada, lo primero que tienes que hacer es ponerte en contacto con el presidente de la comunidad de vecinos o el administrador de la finca en cuestión. Esto se hará con el objetivo de intentar identificar el vehículo.

En caso de que se identifique al propietario del coche que está en tu plaza de garaje, lo primero que hay que hacer es intentar tirar de mano izquierda e intentar llegar a un acuerdo con la persona, en caso de que se niegue a retirar el vehículo de la plaza. Si la negociación no llega a buen puerto, es cuando debes llamar a la Policía para poner la denuncia correspondiente.

Okupar una plaza de garaje es un delito recogido en el Código Penal. Aunque la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez no reconozca a los dueños de estas plazas como propietarios al uso, el artículo 245.2 del Código Penal es claro y dice lo siguiente: «El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses».

Así que si la opción de la diplomacia no sirve, tendrás que acudir a la justicia, aunque este proceso sea algo más lento y tu coche tenga que dormir en otro sitio si el okupa se niega a quitar su vehículo. Importante: bajo ningún concepto hay que acudir a la violencia, ya sea con el okupa o su coche. Esto puede desembocar en problemas mayores.

En caso de no poder localizar al dueño del vehículo, habrá que saltarse la mediación previa y poner el suceso en conocimiento de la Policía, que procederá a su identificación. Si te okupan la plaza de garaje, no podrás solicitar el servicio de la grúa, ya que no tiene jurisdicción sobre ello al tratarse de un espacio privado. Según el Reglamento General de Circulación (RGC), en el aparcamiento de un edificio de viviendas no impera la normativa de tráfico.

Así que si te okupan la plaza de garaje, los movimientos que debes realizar son claros: ponerte en contacto con el administrador de la finca, proceder a localizar al dueño del vehículo y, si no funciona la diplomacia, habrá que acudir a la Policía. La justicia te dará la razón, aunque el proceso se puede demorar si el okupa no quiere retirar el vehículo.

El grave problema con los okupas en España

Pese a que Pedro Sánchez siga empeñado en decir que la okupación en España tiene que ver con «campañas de promoción y la desinformación», lo cierto es que este es un problema que afecta en el día a día a miles de españoles. Según informó el Portal Estadístico de Criminalidad correspondiente al Ministerio de Interior, el pasado año 2023 se dieron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles.

Lógicamente, detrás de estos casos publicados por el Gobierno hay más situaciones de okupación en España. Pese a que el CIS de Tezanos indicó en su día que sólo el 0,9% de los españoles considera la okupación como un problema, una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios desmontó la cocina de la métrica estatal. El 34% de los encuestados por la OCU consideran que la okupación es un problema en España, mientras que un 19% dijo conocer algún caso de okupación. Un 2% afirmó haber sido víctima de los okupas en sus pisos.