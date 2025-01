Hans Lenz lleva desde el año 2004 inmerso en el sector inmobiliario. Confiesa a OKDIARIO que dejará la presidencia de ABINI, la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional, «próximamente». En esta entrevista Lenz aboga por la colaboración entre el sector público y privado en busca de soluciones prácticas al grave problema de la vivienda y alerta del peligro que representa la Ley de la Vivienda de Pedro Sánchez.

Pregunta.- Usted conoce muy bien el mercado de la vivienda en Baleares. En los medios son constantes las noticias relacionadas con la morosidad y la okupación. ¿Diría que son problemas reales?

Respuesta.- Son problemas muy grandes y difíciles de cuantificar. El último registro que se tiene de viviendas vacías en Baleares lamentablemente se hizo en el 2020 y justamente fue un año anómalo en cuanto a todo. Tampoco a niveles de okupación de viviendas. No sabíamos si las cifras que teníamos eran reales o no, pero esas cifras arrojaban 100.000 viviendas vacías en Baleares con una okupación mínima en un parque de 600.000. Entonces esa cifra seguramente no es real, pero de todas maneras nos da una idea de que hay muchísima vivienda vacía y esa vivienda vacía corre el peligro de ser okupada. En la Ley de Vivienda, que salió en el 2023, podía leerse muy bien en esos titulares de prensa, pero luego en su efecto de cara al propietario de una vivienda, más bien le estaba diciendo ten cuidado, porque si tu vivienda se okupa o si tienes la situación de entrar en contacto con un inquilino okupa, puedes tardar perfectamente cinco años en recuperar el control de tu vivienda. Y esto a muchas personas económicamente les hace muchísimo daño. Aparte de que es una carga importante. Entonces eso hay que solucionarlo. No puede quedar así.

Somos dentro del contexto europeo el único país del que tengo conocimiento que tiene un nivel de protección tan alto. En Inglaterra, en Suecia, en Alemania, en caso de una okupación, la vivienda queda libre en semanas. Ahora mismo se está tramitando una ley para las okupaciones forzosas. La usurpación de propiedad. Vamos a ver si se puede ejecutar en los plazos que se pide, porque los juzgados están atascados. Pero para la inquiokupación, que ahora mismo es el problema más grande, estaremos todavía en esos plazos de cinco años y eso es un gran problema para que la gente tenga la confianza como para poner su vivienda en el mercado.

P.- Qué mensaje se le puede trasladar a un joven que desea independizarse. ¿Vamos por buen camino? ¿Hay esperanza?

R.- Lo voy a decir muy claramente y con todo el cariño del mundo. Los jóvenes tienen que ser exigentes con los mayores. Es nuestra obligación dar la oportunidad a quien desee desarrollar su proyecto de vida. Y ahí, obviamente, entra la vivienda. Entonces, no puede ser que nosotros nos olvidemos de una generación completa, que los dejemos a su merced y que ya para la siguiente ni siquiera tengamos una solución. Eso se tiene que arreglar, por lo tanto, mi mensaje es que los jóvenes deben exigirlo porque es su derecho. Y obviamente, tanto por parte del sector privado y sobre todo por parte del sector público, que es el que tiene la obligación real, se tiene que solucionar este problema.

P.- Ibiza es el segundo lugar más caro de España para vivir. Y Mallorca va camino de ello. Vivir en Palma, una ciudad que no deja de crecer, se ha convertido casi en un imposible.

R.- Hay soluciones al problema. Pero hay que ponerlas en marcha y mantenerlas en el tiempo. Lo que está ocurriendo en Ibiza ya ha llegado a Mallorca y no tardará en llegar a Menorca. Lamentablemente, también algunas decisiones que se han tomado en ciertas leyes, como la Ley de Vivienda que se sacó a nivel estatal, no han ayudado a arreglar el problema de acceso a la vivienda, sino que lo han empeorado. El parque de alquiler ha bajado y los precios han subido. No han sido fórmulas que hayan tenido un efecto positivo. Entonces necesitamos que haya cesión de suelo público para que se pueda desarrollar por parte de promotores que tienen un derecho de uso durante 70 años para poder impulsar viviendas en alquiler a precio asequible. Es una medida que no se ha inventado. Ya existe desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en la ciudad de Viena, con la ventaja de que en Viena llevan 100 años haciendo esto y tienen un grandioso parque público de vivienda en alquiler, que ha tenido coste cero para las arcas del Estado. Pienso que Baleares debe empezar a hacer estas cosas. De hecho, lo que el PP de Baleares está promulgando ya se está adaptando a nivel nacional.

P.-¿Qué opinión le merece el programa del Govern Alquiler seguro?

R.- Creo que es una buena noticia el programa Alquiler seguro. En él hay una bonificación de un 30% del precio de alquiler, siempre con unos topes de 1.500 euros al propietario y el inquilino, que tiene que ser residente en Baleares, pagaría 1.050.

P.- Palma es una ciudad que no deja de crecer en habitantes. ¿Qué se puede hacer para acoger a tanta gente?

R.- Crecer en altura y no consumir territorio. Debemos aprovechar ese skyline que tenemos en Palma, sobre todo que es tan diverso. Por ello, es tan importante sacar adelante las urbanizaciones que llevan décadas tramitándose para que se puedan construir esas viviendas que hay previstas. Se calcula que en Palma hay en las nuevas urbanizaciones unas 13.000 viviendas que se podrían desarrollar, de las cuales un 50% es vivienda social y también entraría en los programas de vivienda asequible. Por lo tanto, y esto hay que ponerlo en marcha, esas viviendas deberían estar aquí en cuatro o cinco años si no damos un apretón muy rápido. A lo mejor en los siguientes diez años no habremos visto ninguna y eso no nos lo podemos permitir a estas alturas.