Si no las has gastado a final de año pierdes las vacaciones o no, es una duda que a pocos días del 31 de diciembre asalta a muchos trabajadores. Los derechos de cada uno a la hora de trabajar se estipulan de la misma manera que las obligaciones. Hay unos elementos que son básicos y que se deben respetar según el estatuto del trabajador, los más importantes tienen mucho que ver con las vacaciones y días libres. Ese descanso es casi sagrado, pero a veces, quizás no nos demos cuenta de que nos faltan unos días de vacaciones o tenemos pendientes algunos otros.

Lo que dice la ley de las vacaciones si no las has gastado a final de año

El estatuto de los trabajadores es el que regula el derecho a las vacaciones y días libres que un trabajado tiene a lo largo del año. Por lo que es importante estar al día de esta normativa que puede llegar a ser crucial para saber los días de vacaciones que tenemos por delante. Es indispensable saber qué días tenemos y qué pasa si no se gastan a finales de año.

Tal y como dice esta norma: “el periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será pactado en el convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales”. Por lo que son días que se deben disfrutar ya que no se pueden compensar por dinero.

Las vacaciones forman parte de los derechos de un trabajador por lo que es indispensable que se puedan disfrutar. Teniendo en cuenta que son los días que uno tiene para poder desconectar o pasar un tiempo libre indispensable en estos días en los que parece que el trabajo lo marca todo.

Esto es lo que pasa si no has gastado las vacaciones a finales de año

No todos los trabajos o trabajadores pueden disfrutar de las vacaciones, por circunstancias de la producción o el propio trabajador que no se ha dado cuenta que le faltaban unos días, pueden quedar días de vacaciones. Por lo que el problema llega con esos días que se han quedado y no podrán ser cubiertos en lo que queda de año.

En ese caso si la propia empresa ya ha notificado al interesado que le faltan unos días de vacaciones, podrá disfrutarlos en 2024. De esta manera se pueden sumar a los de este año, siempre y cuando la propia empresa pueda autorizar esos días. Hay momentos en los que no se pueden hacer vacaciones, ya sea por circunstancias ajenas al propio trabajador o a la empresa.

Por lo que siempre es importante intentar llegar a un acuerdo entre empresa y trabajador para disfrutar de los días de vacaciones. Si te han quedado días libres, no te preocupes, los podrás recuperar en un 2024 en los que quizás sean más útiles o puedas permitirte una escapada un poco más larga.

El trabajo es importante especialmente en estos días en los que puedes disfrutar de unas jornadas en las que debes estar muy pendiente de lo que te dicte la empresa. Por lo que antes de tomar algunas medidas por tu parte, debes comunicar los días de vacaciones y mantener un control. En general es la propia empresa la que va avisando de los días pendientes, aunque puede pasar que quizás no se puedan hacer todos en lo que queda de año, así que puedes estar tranquilo porque no se perderán. Con 2024 a la vuelta de la esquina ya pasarán a formar parte de los de ese año.