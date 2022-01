Los pendientes son uno de los accesorios más demandados y es que, ¿a quién no le gusta tener un gran joyero con pendientes variados para usar en diferentes ocasiones? Los complementos aportan mucha personalidad a un look y es que un conjunto sencillo puede convertirse en algo arrebatador gracias a los accesorios. En Parfois podemos encontrar una gran variedad de ellos, entre los que incluimos estos pendientes primaverales que serán un éxito de ventas y es que su diseño es tan delicado que querrás tenerlos en tu joyero.

¿Quieres saber cuáles son los pendientes primaverales de Parfois que no podrás dejar escapar? Pues te lo mostramos a continuación, ¡no te lo pierdas si realmente quieres ir a la última!

Los pendientes de Parfois que no dejarás escapar

Se trata de unos pendientes largos con flor que funcionarán muy bien durante toda la primavera y el verano. Unos pendientes alegres, muy vistosos y elegantes al mismo tiempo, tanto es así que, te pongas lo que te pongas, toda la atención se concentrará en ellos, especialmente porque tienen un tamaño considerable.

Están disponibles en dos colores, un rosa clarito, que es un color bastante primaveral, y una especie de burdeos que quedará genial ahora, durante el invierno, aunque también se podrá usar durante el verano, especialmente por la noche.

Tienen un cierre con clic muy cómodo al tener una almohadilla de silicona, por lo que casi no notarás que los llevas puestos. ¡Irás tan cómoda que es posible que se te olvide quitártelos al llegar a casa durante la noche! Están confeccionados en una única talla, aunque las dimensiones son de 5,2 centímetros, lo que en pendientes se considera como una talla L.

En cuanto a la composición de los pendientes de Parfois tenemos un 70% de poliuretano termoplástico, un 20% de vidrio y un 10% de hierro, lo que significa que, a pesar de ser unos pendientes delicados (como una flor), son muy resistentes, por lo que aguantarán sin problemas en tu joyero.

Aunque todo el conjunto del diseño de estos pendientes destaca, lo que más llama la atención, sin duda alguna, es el centro de la flor, que está confeccionado con pequeños círculos de vidrio con final dorado, un detalle muy especial que hace que sean tan espectaculares.

Pero lo mejor de estos pendientes, además del increíble diseño, es el precio. Estos pendientes largos con flor de Parfois tienen un precio de tan sólo 6,99 euros, un precio muy económico para unos pendientes de este estilo que te harán lucir elegante y sofisticada.

Así que, si no quieres quedarte sin ellos, te recomendamos que no tardes demasiado en ir a por ellos ya que por ese precio es muy probable que se agoten muy pronto. Además, si no tienes tiempo de acudir a la tienda presencial o, directamente, quieres comprarlos ya, puedes pedirlos de forma online y optar o bien por recogerlos en la tienda o por esperar a que te lo lleven a casa.

Eso sí, ahora la cuestión es que opción escoger, ¿el color rosa o el color burdeos?