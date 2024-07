Le Pen no ganará de forma absoluta pero no puede perder. Eso dicen las encuestas, que sitúan a Agrupación Nacional -RN por las siglas en francés- como vencedores en unas elecciones legislativas en la que esta formación lograría cerca de 200 escaños.

La mayoría se obtiene con 289, y salvo sorpresa mayúscula no la obtendrá nadie. Jordan Bardella, apodado el «yerno perfecto», el protegido de Marine Le Pen, será primer ministro con 28 años, y tratará de implementar las políticas de RN en una situación que, en realidad, hace imposible la aprobación de cualquier tipo de ley.

Emmanuel Macron, desde la presidencia, puede tratar de gobernar a base de decretazos que, en realidad y con algo de apoyo, Bardella le tumbará después con recursos en la Asamblea.

La batalla de las pensiones

Pero hay un punto donde izquierda y derecha podrían tumbar a Macron: las pensiones. El presidente francés aguantó el tipo pese a las presiones, las huelgas, los piquetes y el zarandeo mediático cuando elevó la edad de jubilación. Macrón, por orden de Europa y en aras de mantener el sistema público de pensiones sin sobredimensionar la deuda, elevó la edad de jubilación desde los 62 a los 64 años, y sin embargo desde la derecha y la izquierda abogan por rebajar esa edad hasta los 60.

No sólo es que no quieran que entre en vigor la reforma de Macron a finales de este año, sino que han prometido rebajarla dos años más. Para el sistema de pensiones es un asunto, como puede imaginarse, insostenible, pero no hay nada que no se arregle con deuda. Y aquí entra el segundo problema.

Deuda pública y déficit en Francia

La deuda pública, actualmente, supera el 110%, y el déficit, el 5,5%, lo que es una absoluta barbaridad porque casi duplica lo que exige Europa para no incurrir en el llamado déficit excesivo.

Macron y su ejecutivo presentaron una agenda de reducción de déficit hace algo más de un mes a la que Bruselas todavía no ha dado una respuesta oficial, pero estas elecciones legislativas deben de tener al Ejecutivo comuntario asad nerviosos.

El poder adquisitivo es la principal preocupación de los franceses en estas elecciones. Según los sondeos, el siguiente problema, también de tinte económico, está 20 puntos por detrás. Incluso la inmigración queda lejos. Los franceses van a votar porque se están «empobreciendo».

Las previsiones económicas no son optimistas para Francia. Según las previsiones de la Comisión Europea, el país galo cerrará este 2024 con una inflación en el 2,5% -ya ha logrado rebajarla a mínimos de dos años- pero crecerá el paro y el déficit: 7,7% de desempleo y un déficit en el 5,3%.

Propuestas económicas y contradicciones

Marine Le Pen, Jordan Bardella y todo el equipo de Agrupación Nacional lleva meses prometiendo la supresión del IVA en combustibles y energía, lo que supondría una merma de miles de millones en la recaudación que el propio Bardella tuvo que corregir, argumentando que no sería una supresión total. Además, esperaban que esas bajadas de impuestos hicieran que los franceses gastasen en otras materias: «trasvasar el gasto pero recaudar lo mismo».

Además de esa importante rebaja del IVA, también prometieron en plena campaña suprimir el impuesto sobre la renta para los menores de 30 años. Una medida con la que Agrupación Nacional aseguraba que se dispararía el empleo juvenil, cuyo grupo salarial, además, está particularmente estancado, con un poder adquisitivo en declive desde hace 20 años pese a las ligeras subidas salariales.

Con el paso de los días, y especialmente tras distintas reuniones con representantes europeos, tanto Le Pen como Bardella han evitado pronunciarse públicamente sobre estos asuntos, centrando sus objetivos económicos en dos líneas: la deuda y el déficit.

Con la deuda atacan a Macron. Más del 110% de deuda sobre PIB que, según las previsiones, irá a peor a pesar de que habrá crecimiento, sirven a Le Pen y compañía para atacar al Elíseo. El silogismo es fácil: «el estadista está disparando el gasto y arruinando Francia a pesar del crecimiento del PIB».

Con el déficit, Agrupación Nacional ha encontrado un escollo y, a la vez, una oportunidad para mostrarse europeos. Acuerdan reducir ese déficit con los representantes de Bruselas hasta cumplir con el 3% marcado como límite en los próximos 4 años, y de esa manera se quitan de encima la vitola de partido «anti-europeo».

La realidad es que las propuestas es difícil que casen entre sí. Reducir el déficit en más de dos puntos porcentuales mientras reduces la recaudación no parece viable. Y el trasvase que argumentan que se daría «hacia el lado del consumo», en ninguno de los informes económicos que presentan cubriría el 100% de la bajada de IVA.